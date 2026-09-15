15 сентября, 10:06Политика
МИД Дании вызовет российского посла из-за инцидента с вертолетом
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Российский посол будет вызван в МИД Дании для беседы. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства страны Ларс Лекке Расмуссен.
Поводом послужил инцидент с якобы выпуском "ложных тепловых целей" по датскому вертолету в международных водах у берегов Гедсера в Балтийском море. Однако никаких доказательств датские дипломаты не привели.
Ранее польские военные нашли БПЛА у побережья Балтийского моря. Военнослужащие достали его из воды.
В Минобороны Польши предположили, что это мог быть "военный беспилотник российского происхождения". В то же время подтверждений этим словам не было.