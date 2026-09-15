Белоруссия начала военные учения по отработке стратегической операции

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В Белоруссии начались командно-штабные учения с Западным оперативным командованием по отработке управления войсками в рамках стратегической операции. Оно продлится до 18 сентября, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

Маневрами руководит начальник Генштаба ВС Белоруссии – первый замминистра обороны Павел Муравейко. Подробности о численности задействованных сил и средств не раскрываются.

Ранее армия КНДР провела учения дальнобойной артиллерии и ракетных войск. В рамках тренировок северокорейские военнослужащие запустили стратегические крылатые и тактические баллистические ракеты. Кроме того, они применили ударные БПЛА и крупнокалиберные реактивные системы залпового огня с термобарическими боеприпасами.