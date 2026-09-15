"Коммерсант": более 95% судей в России будут использовать ИИ к 2030 году

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К 2030 году более 95% российских судей будут применять в работе сервисы на базе искусственного интеллекта (ИИ), сообщает "Коммерсант" со ссылкой на целевые показатели Концепции внедрения технологий ИИ в судопроизводство, утвержденной в сентябре председателем Верховного суда Игорем Красновым.

Нейросети смогут генерировать 30–50% проектов процессуальных документов. Судебные ИИ-сервисы помогут на треть уменьшить сроки рассмотрения простых дел и на 15–30% снизить число отмененных решений. Почти целиком на ИИ лягут подготовка протоколов заседаний, анализ доказательств и выявление противоречий в материалах дела.

В качестве базового принципа сохраняется вспомогательная роль технологий: нейросеть – помощник судьи, а не его замена. Прозрачность системы обязательна: алгоритмы должны быть понятными и проверяемыми, все случаи взаимодействия с ИИ должны фиксироваться.

Результаты работы систем подлежат верификации для исключения возможных ошибок. Кроме того, предполагается преимущественное использование отечественных технологий и решений.

Концепция предусматривает и возможные риски. Это галлюцинации модели, вероятность которых высокая, снижение независимости или инициативности судьи со средней вероятностью и профайлинг судей по их решениям с достаточно низкой вероятностью.

В числе мер противодействия предлагается обязательная верификация судьей результата, полученного с помощью ИИ, изолированный контур судебных систем, обучение судей и обязательная мотивировка отклонения рекомендации ИИ. В целях борьбы с профайлингом вводится запрет на персонализированный анализ судей и обезличивание сведений о них в аналитической работе.

Созданный в Верховном суде Центр судебных компетенций в сфере ИИ отвечает за разработку и реализацию проектов по цифровизации. Его возглавил судья ВС Денис Кунев, до этого руководивший информационно-аналитическим управлением Генпрокуратуры. В документе подчеркивается, что внедрение технологий нацелено на повышение потенциала судебной системы.

Ранее Краснов, говоря об этических принципах применения ИИ в правосудии, отмечал, что искусственный интеллект – лишь инструмент в руках судьи, а не субъект правосудия.

До этого сообщалось, что генеративный ИИ в ближайшее время будет использоваться для проведения более 70% исследовательских и студенческих работ на всех уровнях образования. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков отметил, что к 2030 году 60% вузов внедрят гибридную операционную модель, совмещающую физические и виртуальные возможности для реализации институциональной миссии.

