Почему в России входит в моду борьба за нравственность и целомудрие

Все чаще в СМИ появляются заметки о скандалах вокруг поведения учителей и врачей. Так, из-за публикации в соцсетях фото в купальнике и легком платье на днях была вынуждена уволиться учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова. А накануне стало известно, что из-за появления в интернете интимных фото в нижнем белье началась травля врача-педиатра Анастасии Орловой из Кинешмы. Разбираемся, почему в России набирает популярность борьба за нравственность и целомудрие.

"Выставляет себя напоказ?"

Черно-белую фотосессию врача-педиатра Анастасии Орловой выложила в соцсетях фотохудожница Елена Щеголева, сделавшая снимки. Орлова позировала в прозрачном черном боди. На врача немедленно обрушилась волна критики. Кто-то из пользователей Сети требовал уволить ее за неподобающее поведение. Другие возмутились, что она "выставляет себя напоказ без стыда и морали". А иные сетовали на растущее поколение, утратившее "понятия женской чести скромности и достоинства". Были и те пользователи, которые посоветовали выкладывать подобные фото в закрытом доступе – только "для своих".

Однако у Орловой нашлись и защитники, настаивавшие на ее личном праве на подобную фотосессию. В детской поликлинике, где работает женщина, заявили, что не собираются ее увольнять, так как Анастасия "сделала эти фото не на рабочем месте".

Сама Орлова пояснила, что ей "просто захотелось сделать красивые фотографии, примерив на себя новый образ". "Мамочки моих пациентов видели эти фотографии и ставили мне классы. Никто не возмущался. На работу же я одеваюсь очень сдержанно и ношу юбки ниже колена. Свою работу люблю", – заявила женщина.





Анастасия Орлова врач-педиатр Я компетентный специалист и справляюсь со своей работой хорошо. Мною довольны и пациенты, и руководство.

Позицию врача поддержала и телеведущая Ксения Собчак. "Она хуже лечить стала или что? Или на работу в трусах ходит? У меня тоже есть снимки в белье, но это не значит, что я хуже от этого как профессионал", – написала она в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".

Полиция нравов

Но не всем так везет. В июне 2018 года омскую учительницу уволили из школы после появления в интернете фотографий, на которых молодая женщина позировала в закрытом купальнике. Фотосессия не понравилась родителям некоторых учеников, они обратились с жалобой в администрацию школы. Как выяснилось, 26-летняя Виктория в свободное от работы время училась в модельном агентстве и сделала фото, которые агентство использовало для рекламы магазина одежды.

А недавно барнаульской учительнице Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться по собственному желанию после скандала с ее фотографиями в купальнике и легком платье, которые женщина опубликовала в соцсетях. Мать одного из учеников возмутило, что женщина с такими нравами преподает в школе.

Один из защитников девушек в интернете в шутку предложил убрать из музеев картины Рубенса – "там ведь тоже голые девушки изображены". Следует отметить, что его идея не так уж и нова. Летом 2016 года разгорелся скандал вокруг копии всемирно известной статуи Давида работы Микеланджело. Одна из жительниц города пожаловалась властям на то, что своим присутствием на выставке скульптура "портит исторический вид города и уродует детские души". Городские активисты даже прикрыли наготу Давида кепкой. Правда, после опроса общественности организаторами выставки статую было решено оставить в первозданном виде.

А летом 2018 года в Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна (НГУАДИ) античные статуи, расположенные при входе в вуз, одели перед визитом священнослужителей Русской православной церкви. Правда, в самой Церкви инициативу вуза не оценили. "Для нас это некое проявление такого средневекового сознания", – сказал тогда известный церковный публицист, иеромонах Макарий (Маркиш).

Аполлон не виноват

Фото: ТАСС/DPA/Maurizio Gambarini

Психиатр Александр Федорович считает, что в современном мире, в эпоху соцсетей, есть несколько механизмов, "позволяющих воинствующим находить предмет для проявления своего недовольства". "Аполлон и другие античные скульптуры тут ни при чем. Люди просто ищут способы выразить свое отношение к чему-то, при этом могут сами не понимать, о чем говорят", – сказал эксперт Москве 24.

По его словам, часто борьбой за нравственность увлекаются люди, которые усматривают в этом возможность проявить свободомыслие. "Везде сейчас висят плакаты, мол, прояви свою гражданскую активность, сообщи нам, если где-то есть нарушения. И таким образом кто-то реагирует", – пояснил врач.





Александр Федорович психиатр Раньше человека никто ни во что не ставил – а тут можно свое мнение высказать, стать активным гражданином.

Он отметил, что также есть и "люди нездоровые", для которых "критика – вопрос жизни и смерти, в этом они видят свое предназначение"."Ну, давайте наденем на Аполлонов и другие античные статуи трусы. Или на Венеру лифчик. Это ведь абсурд. Но, с другой стороны, для восприятия этой культуры нужен соответствующий уровень", – констатировал собеседник Москвы 24.

При этом он уверен, что сейчас не стоит говорить о средневековой морали, входящей в моду. "Я считаю, что есть такие должности и специальности, для которых должны быть корректирующие рамки. У всех есть право на личную жизнь, на распитие алкоголя, ловлю рыбы. Но это не значит, что надо все афишировать", – убежден Федорович. Он привел в пример случай, когда в интернете появились фото, на которых женщина-судья распивает алкоголь с друзьями. "Это категорически недопустимо", – заключил эксперт.