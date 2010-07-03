Для российских учителей составят правила ведения соцсетей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министерство просвещения вместе с экспертами планирует к началу нового учебного года разработать рекомендации для педагогов по ведению социальных сетей. Об этом сообщает РИА Новости, в распоряжении которого есть ответ главы ведомства Ольги Васильевой на запрос депутата Госдумы Дмитрия Свищева.

В марте Свищев предложил ввести соответствующие пункты в "Кодекс профессиональной этики педагогических работников". До этого министр образования Алтайского края Максим Костенко заявил, что власти региона научат директоров школ и педагогов вести личные аккаунты в соцсетях.

Васильева заявила, что в условиях широкого распространения социальных медиа важным становится вопрос формирования профессионального имиджа учителя.

"Совместно с Профсоюзом работников народного образования и науки РФ Минпросвещения России прорабатывается вопрос о разработке соответствующих рекомендаций, которые планируется направить руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих государственное управление в сфере образования, к началу 2019/20 учебного года", – заявила она.

Учителя выкладывают фото в купальниках в поддержку коллеги

Ранее школьная учительница из Барнаула Татьяна Кувшинникова, много лет занимающаяся зимним плаванием, опубликовала фотографию в купальнике после заплыва в честь Универсиады в Красноярске. На фото она стояла в закрытом спортивном купальнике и в легком платье.

Фотография не понравилась матери одного из учеников, и она пожаловалась директору. Кувшинникову поддержали другие родители и СМИ, но все равно ее вынудили уволиться.

Учителя по всей России также поддержали коллегу. Педагоги выкладывали в интернет похожие снимки с хештегшом #УчителяТожеЛюди.