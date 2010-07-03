Барнаульская учительница будет вести рубрику в издательстве "Просвещение"

Фото: vk.com/tana80h

Барнаульская учительница русского языка Татьяна Кувшинникова, вынужденная уволиться из школы из-за фотографии в купальнике, будет вести рубрику в официальных сообществах издательства "Просвещение" в интернете, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства.

Уточняется, что Кувшинникова будет вести рубрику "Здоровый образ жизни".

"В ближайшем будущем группа компаний "Просвещение" планирует создавать интересный учительскому сообществу контент при помощи действующих педагогов, чтобы быть актуальными и полезными", – говорится в сообщении.

Татьяну Кувшинникову вынудили уволиться из школы из-за снимков в купальнике и легком платье, сделанных после заплыва в честь Универсиады в Красноярске. Историей заинтересовались в Минпросвещения, а региональный министр образования предложил учительнице новую работу.

Коллеги педагога по всей стране запустили флешмоб в купальниках. Размещенные в соцсетях снимки они дополнили хештегом #УчителяТожеЛюди.

Позже заместитель председателя думского комитета по культуре Елена Драпеко выразила мнение, что учителя, которые выложили фотографии в купальниках в поддержку коллеги из Барнаула, поступают правильно.