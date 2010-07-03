Флешмоб с учителями в купальниках оценили в Госдуме

Учителя, которые выложили фотографии в купальниках в поддержку коллеги из Барнаула, поступают правильно. В этом уверена зампред думского комитета по культуре Елена Драпеко, сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Парламентарий подчеркнула, что педагоги должны "бороться за своих коллег". Драпеко не одобрила ущемление в правах и травлю из-за каких-либо аспектов личной жизни.

По словам представителя комитета Госдумы, снимки в соцсетях не причина для увольнения.

"В трудовом кодексе прописано, за что можно увольнять, а это махровое ханжество", – заключила Драпеко, отменив, что фотографии учительницы Татьяны Кувшинниковой были приличными.

Преподавателя русского языка и литературы вынудили уволиться из-за снимков в купальнике и легком платье, сделанных после заплыва в честь Универсиады в Красноярске. Историей заинтересовались в Минпросвещения, а региональный министр образования предложил учительнице новую работу.

Коллеги педагога по всей стране запустили флешмоб в купальниках. Размещенные в соцсетях снимки они дополнили хештегом #УчителяТожеЛюди.