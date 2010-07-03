В московских школах проходят последние звонки

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Выпускники прощаются со школой. В эти дни в столице, как и по всей стране, проходят последние звонки.

На торжественной линейке собираются не только школьники, но и их родители и учителя. По традиции на празднике выступают и самые юные школьники – первоклассники поздравляют выпускников, провожая их во взрослую жизнь.

По данным министерства просвещения, по всей России родные стены школ покидают около 650 тысяч 11-классников. Выпускников поздравила министр Ольга Васильева.

"Данной традиции уже более полувека, и это действительно очень важный день, открывающий перед одиннадцатиклассниками дорогу в будущее. Я поздравляю каждого выпускника с этим замечательным событием. Но всё же не стоит забывать, что, хотя время школьных уроков и домашних заданий позади, перед вами стоит важная задача – успешно сдать итоговую аттестацию", – указала Васильева, слова которой приводит пресс-служба ведомства.



Московские выпускники прощаются со школой

Не всем выпускникам удалось эффектно отметить прощание со школой, сообщает телеканал Москва 24. Например, в Петрозаводске, Самаре, Уфе и других городах решили отменить традицию и не запускать в небо гелиевые шары и бумажные фонарики. Сторонники запрета объяснили это заботой об экологии и безопасностью, так как веревки могут запутаться и застрять на линии электропередачи и вызвать возгорание. Прошлогодний праздник оставил жителей Якутска без света. Но некоторые родители остались крайне недовольны таким решением и заявили, что это испортило их детям праздник.

В этом году не обошлось и без курьезов. Мэр Владивостока на последнем звонке пообещал проводить выпускников "в последний путь". После этих слов он поспешил исправиться, но отрывок с выступлением все же опубликовали в Сети.

В столице безопасность московских школьников обеспечивают более трех тысяч сотрудников Росгвардии. Они дежурят возле мест массовых гуляний. Выпускники едут отмечать последний звонок на Поклонную гору, Красную площадь, Воробьевы горы. Популярны прогулки на теплоходах.

После того, как в школах отзвенят последние звонки, выпускникам еще предстоит написать ЕГЭ и поступить выбранные ими вузы и колледжи. Ранее весной уже прошел досрочный этап госэкзаменов. Основной этап сдачи ЕГЭ-2019 пройдет с 27 мая по 1 июля.

