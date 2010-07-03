Мэр Владивостока проводил выпускников "в последний путь"

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Мэр Владивостока Олег Гуменюк выступил на празднике Последнего звонка в одном из городских лицеев и отправил выпускников "в последний путь".

Поздравление главы города опубликовало одно из местных новостных изданий. "Все школы соберутся на стадионе "Авангард", и мы еще раз проводим вас в последний путь в жизни", – заявил он. После неловкой паузы он все же добавил: "Вы понимаете, что я имею в виду".

Позднее в пресс-службе администрации объяснили, что Гуменюк допустил речевую ошибку из-за волнения и усталости от плотного графика.

"Была большая аудитория, волнительный день и для выпускников, и для родителей, и в том числе для главы города. Он волновался и просто оговорился. Но мэр тут же исправился, пояснил оговорку", – цитирует РИА Новости представителя пресс-службы.

Дату последнего звонка образовательные учреждения определяют самостоятельно, большая часть мероприятий в стране запланирована на 23 и 24 мая.