Noize MC провел открытый урок музыки в московской школе

Рэпер Noize MC (Иван Алексеев) провел открытый урок музыки в московской школе № 1574 в рамках проекта "Уроки музыки". Посетить музыкальный урок могли все старшеклассники. Об этом сообщает РИА Новости.
Музыкальные занятия проходят в обновленном порядке для учеников с 1 по 9 классы в 20 регионах РФ. Школьникам рассказывают об истории развития академической музыки, фольклора, джаза, авангарда и хип-хопа, а также предлагают выполнить творческие задания.
Свой урок Noize MC построил на ознакомительном и историческом процессе, он старательно рассказывал школьникам о музыке и ее главных деталях – о словах.
"Музыка – это звуки, организованные во времени. Сегодня я бы хотел поговорить о музыке, где первичны слова", – отметил музыкант.
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Рэпер углубился в историческую часть урока и рассказал школьникам о временах Средневековья в Ирландии, где уличные артисты особое внимание в песне уделяли словам, а музыку отодвигали на второстепенный план.
"Песня, которую исполнял такой трубадур, могла повысить или понизить социальный статус артиста. На рэп это не было похоже, но что-то общее можно уже обнаружить. В Испании во время праздников группы молодых людей подзадоривали публику музыкальными речитативами. Речитативы также можно услышать в классических произведениях – в опере", – уточнил Алексеев.
Помимо этого, певец поведал аудитории о возникновении хип-хопа в России, рассказал о первых исполнителях этого жанра, а также поделился со старшеклассниками, откуда рэперы брали музыку.
Помимо Noize MC, в проекте принимают участие Юрий Башмет, Денис Мацуев, Игорь Бутман и другие знаменитости. Проект организован "Яндекс.Учебником" и "Яндекс.Музыкой", а также Дирекцией образовательных программ в сфере культуры и искусства при поддержке Фонда новых форм развития образования.
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