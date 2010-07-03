Более 1,1 млн москвичей пользуются электронными услугами для детей

Более 1,1 миллиона москвичей пользуются электронными услугами для детей и родителей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
По словам главы департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, с помощью портала mos.ru можно прикрепить ребенка к поликлинике, записать его на прием к врачу, воспользоваться библиотекой "Московской электронной школы" и выбрать, чем будут питаться дети в образовательной организации.
Он отметил, что электронные услуги для родителей и детей в числе самых востребованных.
"Городские технологические решения помогают жителям столицы экономить время и уделять больше внимания семье, поэтому мы продолжаем совершенствовать услуги и сервисы", – заявил он.
Ранее сообщалось, что на mos.ru появилась возможность подать заявление на предоставление в школе питания за счет средств бюджета столицы. Такое право есть у детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей-инвалидов и иных льготных категорий.
Родители или законные представители ребенка могут подать заявление в разделе "Услуги" ("Услуги" – "Образование" – "Среднее общее"). После рассмотрения заявления ответ приходит в личный кабинет.
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