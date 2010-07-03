Выпускники приступили к сдаче ЕГЭ по математике

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Российские выпускники 29 мая сдают Единый госэкзамен по математике базового и профильного уровней. Впервые эти экзамены проводятся в один день, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.
Заявления на сдачу ЕГЭ базового уровня подали около 312 тысяч человек, из них 294 тысячи – выпускники текущего года. Экзамен пройдет в 4762 пунктах.
На ЕГЭ профильного уровня подали заявки около 367 тысяч участников, в том числе 359 тысяч выпускников текущего года. Для проведения экзамена задействовано 4665 пунктов.
На экзаменационную работу по математике базового уровня отводится три часа. Она включает в себя 20 заданий. Работу оценивают по пятибалльной шкале, для успешной сдачи экзамена достаточно набрать три балла.
Экзамен по математике профильного уровня состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. На выполнение заданий дается 3 часа 55 минут. Работа оценивается по 100-балльной шкале, минимальный балл – 27 баллов.
ЕГЭ по математике разделили на базовый и профильный уровни в 2015 году. Успешная сдача экзамена базового уровня позволяет подать документы в те вузы, где математика отсутствует в перечне вступительных испытаний.
Профильный ЕГЭ необходимо сдать для поступления в вузы на специальности, где математика является одним из вступительных экзаменов.
Свои результаты участники ЕГЭ по математике базового уровня узнают не позднее 11 июня, ЕГЭ профильного уровня – не позднее 12 июня.
Основная волна ЕГЭ стартовала в России 27 мая. Экзамен по литературе сдали 54 тысячи человек, в том числе 52 тысячи выпускников школ этого года. ЕГЭ по географии написали 24 тысячи человек, в том числе 22,5 тысячи выпускников этого года. Результатов экзаменов по географии и литературе станут известны не позднее 11 июня.
Основной период ЕГЭ продлится до 1 июля. В нем зарегистрировано почти 750 тысячи человек, из которых 662 тысячи – выпускники этого года. Это на 29 тысячи больше прошлогоднего показателя.
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