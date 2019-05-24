Как успокоить подростка перед сдачей ЕГЭ

"Весна, пора любви" у выпускников школ и лицеев ассоциируется с менее приятными, но очень важными заботами. Уже десять лет подряд Последний звонок для учащихся 11-х классов означает одно: впереди сдача Единых государственных экзаменов (ЕГЭ), которые у большинства подростков связаны с нервным напряжением. Рассказываем, как помочь школьникам пережить стресс "выпускных".

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Вот уже 10 лет как ЕГЭ стал обязательным для всех выпускников 11-х классов школ и лицеев в России. И в 2019 году в основной период на свой первый экзамен по географии или литературе ученики отправятся 27 июня. ЕГЭ-2019 закончится 1 июля, участвовать в основном периоде сдачи госэкзамена будут 750 тысяч выпускников в 5,5 тысячи пунктах сдачи по всей России, 352 из которых организуют на дому.

"Очень важный шаг"

Для большинства выпускников период сдачи ЕГЭ напрямую связан со стрессом. О важности госэкзаменов постоянно напоминают учителя, дома им вторят родители выпускников – атмосфера напряженная. К тому же, сами ученики осознают: если по результатам ЕГЭ баллов не хватит для поступления в вуз, вторую попытку придется ждать целый год. А мальчиков, которые достигли совершеннолетия и никуда не поступили, ожидает армия.

Кроме того, накануне экзаменов нагрузки на выпускников увеличиваются в разы: подростки стараются что-то доучить, повторить, наверстать упущенное, что в большинстве случаев не способствует покою, а, наоборот, нервирует еще больше.

"Есть еще один фактор: ускоряющиеся темпы жизни повышают эмоциональную восприимчивость подростков, – рассказал Москве 24 психолог Павел Жавнеров. – Жизнь идет очень стремительно, поэтому у них больше эмоциональных потрясений на единицу времени, чем было раньше у подростков". Такая ситуация увеличивает нагрузку на нервную систему еще детей, которым предстоит по всеобщим заверениям "сделать очень важный шаг".

А в некоторых случаях напряжение может переходить в панику. "Причиной является страх", – пояснил Жавнеров и добавил, что боятся дети по сути не самого госэкзамена, а его последствий.



Павел Жавнеров психолог Страх возникает тогда, когда человек убежден в опасности предстоящего. Если ребенок считает, что если он не сдаст ЕГЭ, то произойдет что-то ужасное и непоправимое, то он и будет очень переживать за это.

"Чаще всего школьные неврозы связаны именно с сильным напряжением и страхом гнева родителей", – добавила в беседе с Москвой 24 детский психолог Светлана Клюева. Как следствие – неспокойное состояние ребенка может влиять и на его производительность, и на память, и даже на здоровье.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Валерьяночки в дорогу?

Нервы перед экзаменами – ситуация распространенная. Поэтому некоторые родители перед тем, как отправить ребенка на "большое дело", дают ему успокоительные, чего медики делать настоятельно не рекомендуют.

"Принимать лекарства, даже такие вроде бы безобидные, как валерьянка, без советов врача не стоит не только перед экзаменом, но и в других ситуациях. Вы не знаете, как этот препарат подействует на ваш организм", – заявил заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации Клинической психиатрической больницы имени Алексеева столичного департамента здравоохранения Никита Чернов.

В худшем случае – ребенок может в прямом смысле заболеть физически. "Аллергическая реакция на такие препараты у детей встречается очень часто", – рассказала Москве 24 врач-терапевт Ирина Ярцева и добавила, что "в основном все эти травяные настойки – спиртосодержащие, их нельзя давать детям – тем более перед экзаменами".

Кроме того, врач отметила, что чаще всего пользы от успокоительных лекарств в таких случаях мало.



Ирина Ярцева врач-терапевт Если говорить про таблетки, то их эффективность всегда носит накопительный характер. В один день они не дадут желаемого результата, то есть успокоения, а значит – и смысла давать их нет.

Говоря о более серьезных препаратах, эксперт отметила, что давать их здоровым детям не рекомендуется в принципе. Тем более что получить их без рецепта не получится. "И как раз от них ребенок действительно становится сонливым и заторможенным и не может нормально работать", – добавила собеседница Москвы 24.

Если родители все же уверены, что их ребенку нужна медикаментозная помощь, эксперты советуют перед приемом даже самых безобидных настоек посоветоваться со специалистами.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Долгосрочная подготовка

Стоит отметить, что к ЕГЭ выпускники и их родители готовятся не один день. Делают выбор в пользу определенного набора дисциплин, нанимают репетиторов, записываются на курсы дополнительного образования. Но психологи советуют не забывать и о моральной подготовке. В ней также должны принимать активное участие как школьники, так и взрослые.

Спокойная мама – спокойный ребенок

"В первую очередь родители должны начать с себя, – уверен психолог Жавнеров. – Только своим примером они смогут показать правильное отношение к миру, правильное мировоззрение". Если ребенок видит, что его отец и мать серьезно, но спокойно смотрят на перспективу сдачи экзамена, – он сам никогда не будет делать из мухи слона.

Это всего лишь малая часть жизни

Родителям также стоит донести до школьника, что бояться госэкзаменов не следует. "Они должны объяснить: даже если ребенок не сдаст на те баллы, на которые рассчитывает, это не значит, что жизнь закончится", – отметила Клюева.

Поэтому взрослые должны также убедить ребенка, что в случае неудовлетворительных результатов они в нем не разочаруются и не перестанут его любить.

Здоровый режим

Эксперты также отмечают, что на эмоциональное состояние подростка не в последнюю очередь влияет его физическое здоровье. "Ребенок должен четко соблюдать режим сна, а также сбалансированно питаться – всегда, особенно – перед экзаменами", – советует Клюева.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Никакой зубрежки в последний момент

Большинство учеников в последние дни, минуты и секунды пытаются сидеть над учебниками и конспектами. "Начать отдыхать от зубрежки нужно как минимум за сутки", – советует Клюева. Она отметила, что информация, полученная в панике, просто не усваивается. "Здесь также важна работа родителей: поговорите с ребенком не о том, что еще он успеет выучить за оставшиеся часы, а о том, как он может использовать те знания, которые у него уже есть", – добавила собеседница портала.

Выстроить стратегию на будущее

Для большего успокоения психолог также посоветовал работать стратегически. Родителям и выпускникам необходимо всем вместе расписать всевозможные варианты исхода – от худшего, когда экзамены могут быть провалены, до лучшего – когда ребенок сдает их на максимальные баллы. Для каждой ситуации нужно совместно проработать и пути решения проблем, если таковые будут.

Методы экстренного "успокоения"

Несмотря на всю подготовку, и моральную, и образовательную, задания на экзамене могут застать ребенка врасплох. Но попытка у него одна, и на нее дается всего несколько часов – паниковать некогда. Прийти в себя уже во время экзамена могут помочь несколько методов.

Заняться дыхательной гимнастикой

Сменить положение тела за столом или пройтись – в туалет или выпить воды

Ответить на те вопросы, которые точно не представляют сложности, – потом это придаст уверенности для решения остальных задач

В случае большого нервного напряжения во время ЕГЭ, несколько этих методик могут помочь справиться с паникой. Однако эксперты советуют все-таки сделать упор на долговременную подготовку. "Правильное дыхание, конечно, может помочь. Однако во время стресса мало кто думает о том, что с напряжением надо бороться", – заявила Клюева и добавила, что такие методики также требуют тренировок и постоянной практики – чтобы обращение к ним довести до автоматизма.

Поэтому самое главное – помочь ребенку заранее побороть страх перед "ужасным" ЕГЭ. Эксперты отмечают, что школьник должен всегда понимать – вне зависимости от результатов родители все равно всегда будут его любить и жизнь не определяется только баллами по ЕГЭ.