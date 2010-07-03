Более 140 сдававших ЕГЭ человек были удалены за нарушения

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

За нарушения во время первых ЕГЭ удалили 141 участника экзаменов. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

Самыми распространенными нарушениями в этом году остаются использование шпаргалок, мобильных телефонов и других средств связи. В одном из регионов сдавать экзамены помогали организаторы.

Все результаты нарушителей аннулированы. Сдать ЕГЭ повторно по этим предметам они смогут не менее чем через год.

Основной период ЕГЭ продлится в этом году с 27 мая по 1 июля. Уже сданы ЕГЭ по литературе, географии, базовой и профильной математике, истории и химии. Продолжается анализ видеозаписей прошедших экзаменов.

На днях интернет-ресурсы Рособрнадзора подверглись DDoS-атакам. В ведомстве отметили, что это не повлияло на обработку итогов ЕГЭ. Материалы по хакерским атакам переданы правоохранителям.