Хакеры атаковали ресурсы ЕГЭ

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Рособрнадзор передал в правоохранительные органы материалы по хакерским атакам на ресурсы ЕГЭ, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Интернет-ресурсы Рособрнадзора подверглись DDoS-атакам в пятницу и субботу. В ведомстве отметили, что это не повлияло на обработку результатов прошедших ЕГЭ.

Основной период ЕГЭ стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе. 29 мая школьники писали базовую и профильную математику, а 31 мая сдавали ЕГЭ по химии и истории.

Следующим экзаменом основного периода станет русский язык, который участники ЕГЭ будут сдавать 3 июня. Основная волна продлится до 1 июля. Всего в 2019 году сдавать экзамены будут 750 тысяч человек.

Ученица 11-го класса скончалась во время сдачи ЕГЭ по математике. Инцидент произошел в одной из школ Чебоксар.