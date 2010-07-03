ЕГЭ в России начались без сбоев и утечек

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Первые единые государственные экзамены основной волны начались без сбоев и утечек. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов передает "Интерфакс".

Кравцов подчеркнул, что служба мониторит все сайты, которые предлагают задания по подготовке к ЕГЭ. По его словам, подобных фальшивых сайтов с "ответами" становится все меньше с каждым годом. Информацию о таких ресурсах Рособрнадзор передает правоохранителям.

Зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова также подтвердила, что сбоев на экзаменах не было.

"Мы отсмотрели проведение экзаменов в нескольких регионах, и пока все идет спокойно, никаких сложных ситуаций нет. Онлайн-наблюдатели и федеральные общественные наблюдатели фиксируют нарушения, но их статус не квалифицирован – это будет сделано позднее, – а с хакерскими атаками в этом году мы не сталкивались", – цитирует ее Агентство "Москва".



Основная волна ЕГЭ стартовала в России 27 мая. Экзамен по литературе сдадут 54 тысячи человек, в том числе 52 тысячи выпускников школ этого года. ЕГЭ по географии напишут 24 тысячи человек, в том числе 22,5 тысячи выпускников этого года. Результатов экзаменов по географии и литературе станут известны не позднее 11 июня.

Основной период ЕГЭ продлится до 1 июля. В нем зарегистрировано почти 750 тысячи человек, из которых 662 тысячи – выпускники этого года. Это на 29 тысячи больше прошлогоднего показателя.

