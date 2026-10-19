Зеленский на интервью NBC вдохнул что-то и впал в ступор

Фото: youtube.com/@NBCNews

В ходе интервью телеканалу NBC президент Украины Владимир Зеленский закрыл нос рукой и резко вдохнул, а затем замер и не сразу смог ответить журналисте, следует из кадров записи беседы.

На кадрах видно, что политик слушает вопрос, подносит руку к лицу и делает резкий вдох носом. После этого следует пауза: Зеленский не сразу отвечает интервьюеру.

При этом в похожей ситуации украинский лидер оказался в прошлом году. Он записывал видеообращение к гражданам Украины, когда у него из носа вылетело вещество белого цвета.

О наркотической зависимости президента Украины ранее заявляла его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель. Она указала, что сама не видела, как Зеленский употребляет наркотики, но общалась с людьми, которые были свидетелями этого.

Например, по ее словам, во время работы он мог уединиться в уборной на 15 минут и выйти "совершенно другим человеком".

