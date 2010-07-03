ЕГЭ по русскому языку сдадут около 674 тысяч человек

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Самый массовый в России единый госэкзамен по русскому языку сдадут в понедельник 674 тысячи человек, сообщает РИА Новости.

Экзамен по русскому языку является обязательным для получения аттестата. Минимальное количество баллов для получения аттестата – 24.

Результаты ЕГЭ по русскому также необходимы при поступлении в вуз на любое направление. Минимальный проходной порог – 36 баллов.

Для проведения ЕГЭ будут организованы 5480 пунктов проведения экзаменов. Общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора будут контролировать мероприятие.

Сообщается, что во всех пунктах будет вестись видеонаблюдение и использоваться технология печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников в аудиториях.

Экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий. На их выполнение дается 3,5 часа (210 минут).

Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 20 июня.

Основной период ЕГЭ стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе. 29 мая школьники писали базовую и профильную математику. 31 мая прошли экзамены по химии и истории. Основная волна продлится до 1 июля.

По данным Рособрнадзора, в 2019 году сдавать экзамены будут 750 тысяч человек.

