ЕГЭ по русскому языку сдадут около 674 тысяч человек

Самый массовый в России единый госэкзамен по русскому языку сдадут в понедельник 674 тысячи человек, сообщает РИА Новости.
Экзамен по русскому языку является обязательным для получения аттестата. Минимальное количество баллов для получения аттестата – 24.
Результаты ЕГЭ по русскому также необходимы при поступлении в вуз на любое направление. Минимальный проходной порог – 36 баллов.
Для проведения ЕГЭ будут организованы 5480 пунктов проведения экзаменов. Общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора будут контролировать мероприятие.
Сообщается, что во всех пунктах будет вестись видеонаблюдение и использоваться технология печати полного комплекта экзаменационных материалов для участников в аудиториях.
Экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит 27 заданий. На их выполнение дается 3,5 часа (210 минут). Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 20 июня.
Основной период ЕГЭ стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе. 29 мая школьники писали базовую и профильную математику. 31 мая прошли экзамены по химии и истории. Основная волна продлится до 1 июля.
По данным Рособрнадзора, в 2019 году сдавать экзамены будут 750 тысяч человек.
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