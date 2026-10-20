ТАСС: аэропорт польского Люблина закрыли по требованию военных

Фото: depositphotos/nitinut380

Международный аэропорт Люблина, расположенный в Польше недалеко от границы с Украиной, временно прекратил принимать и выпускать самолеты. Об этом ТАСС рассказал источник в авиадиспетчерских службах.

"Прием и выпуск самолетов в аэропорту Люблина временно прекращен из-за незапланированных действий военной авиации для обеспечения безопасности страны", – сказал собеседник агентства, не уточнив, что именно подразумевается под такой деятельностью.

Ранее по этой же причине закрывался аэропорт в Жешуве. В настоящее время он работает в обычном режиме.

До этого самолет авиакомпании LATAM загорелся при взлете из международного аэропорта имени Хорхе Чавеса в Перу. В компании инцидент связали с "непредвиденной технической неисправностью", возникшей до взлета. По данным СМИ, пассажиров эвакуировали в качестве меры предосторожности.