Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября, 11:48

Происшествия

Мирошник назвал регионы с наибольшим числом пострадавших от атак ВСУ

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Белгородская, Брянская, Херсонская, Запорожская и Курская области, а также Донецкая и Луганская народные республики вошли в число регионов, где за неделю с 12 по 18 октября от атак ВСУ пострадали больше всего мирных жителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.

Он также указал на удары по объектам гражданской инфраструктуры. На прошлой неделе ВСУ атаковали больницы, многоквартирные и частные дома, школы, детские сады и социальные учреждения. Под обстрелы попадали продовольственные и строительные магазины, энергетические объекты, грузовые и личные автомобили, рейсовые автобусы и машины скорой помощи.

В докладе отмечается, что такие действия были направлены на ухудшение гуманитарной обстановки и создание невыносимых условий для жизни гражданского населения.

Ранее Мирошник заявил, что с начала 2026 года от ударов ВСУ пострадали не менее 10 253 мирных жителей России. По его словам, в апреле Киев получил от ЕС средства и вооружение, а также одобрение на их использование против гражданского населения. Дипломат подчеркнул, что главным приоритетом в условиях конфликта остается право человека на жизнь.

Читайте также


происшествиярегионы

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика