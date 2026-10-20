Мирошник назвал регионы с наибольшим числом пострадавших от атак ВСУ

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Белгородская, Брянская, Херсонская, Запорожская и Курская области, а также Донецкая и Луганская народные республики вошли в число регионов, где за неделю с 12 по 18 октября от атак ВСУ пострадали больше всего мирных жителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника.

Он также указал на удары по объектам гражданской инфраструктуры. На прошлой неделе ВСУ атаковали больницы, многоквартирные и частные дома, школы, детские сады и социальные учреждения. Под обстрелы попадали продовольственные и строительные магазины, энергетические объекты, грузовые и личные автомобили, рейсовые автобусы и машины скорой помощи.

В докладе отмечается, что такие действия были направлены на ухудшение гуманитарной обстановки и создание невыносимых условий для жизни гражданского населения.

Ранее Мирошник заявил, что с начала 2026 года от ударов ВСУ пострадали не менее 10 253 мирных жителей России. По его словам, в апреле Киев получил от ЕС средства и вооружение, а также одобрение на их использование против гражданского населения. Дипломат подчеркнул, что главным приоритетом в условиях конфликта остается право человека на жизнь.