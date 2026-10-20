Самолет той же модели, что у спецпосланника США Уиткоффа, прибыл в Осло

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Самолет Bombardier Global 7500 – той же модели, что у спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, – прибыл в Осло на фоне сообщений о планируемой встрече Уиткоффа с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА Новости со ссылкой на данные о полетах.

Воздушное судно, вылетевшее из Международного аэропорта Форт-Лодердейл во Флориде, приземлилось в аэропорту Гардермуэн в Осло примерно в 12:26 по московскому времени.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере сообщил, что Киев инициировал переговоры по урегулированию украинского кризиса в Осло с участием Уиткоффа. К переговорам также присоединится зять американского президента Джаред Кушнер, но по видеосвязи.

По информации СМИ, Уиткофф после консультаций намерен посетить Россию и провести переговоры с Владимиром Путиным. Американский политик надеется обсудить с президентом РФ предложения, выработанные в том числе в ходе встречи в Осло.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Москва надеется, что встречу Путина и Уиткоффа получится организовать в ближайшее время.

