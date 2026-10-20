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20 октября, 12:10

Город

На mos.ru запустили сервис для подготовки заявлений в органы опеки

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Москвичи могут заранее подготовить на портале mos.ru заявления для получения разрешения на сделки с имуществом детей и взрослых, нуждающихся в особой заботе, а также на снятие денег с их счетов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

В онлайн-форме автоматически заполняются данные из личного кабинета, а недостающую информацию пользователь вносит самостоятельно.

Чтобы завершить оформление, необходимо обратиться в один из 11 центров госуслуг "Мои документы" с паспортом и необходимыми документами. Специалист проверит сведения, при необходимости исправит их и распечатает заявление для подписи. Проект документа хранится на портале в течение месяца.

Для подготовки к сделкам с имуществом москвичи также могут воспользоваться сервисами портала "Моя новая семья". Онлайн-помощник подскажет, какие документы потребуются в конкретной ситуации, а предварительная проверка позволит выяснить, соответствует ли сделка требованиям законодательства. Кроме того, можно записаться на онлайн-консультацию с сотрудником центра госуслуг.

Ранее на портале mos.ru запустили сервис "Московские имена", который содержит сведения о более чем 600 именах, зарегистрированных в столице с 1926 года. Родители могут узнать об их происхождении, популярности в разные годы и подобрать имя для ребенка.

В сервисе доступны статистика по административным округам с 2019 года, рейтинги имен по знакам зодиака и подбор по первой букве, длине и происхождению. Для каждого имени также приводятся его формы, интересные факты и сведения об известных людях с таким именем, а для мужских – образованные от него отчества.

Сервис с популярными именами появился на портале mos.ru

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