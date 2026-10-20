Собянин поздравил сварщиков МОСГАЗа с высокими результатами на конкурсе в Китае

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поздравил сотрудников АО "МОСГАЗ" с высокими результатами на международном чемпионате "Кубок дуги – 2026", который проходил с 15 по 20 октября в китайском городе Наньтун. Об этом мэр написал в мессенджере МАХ.

В соревнованиях участвовали 450 специалистов со всего мира, победу одержала сборная России. Национальное агентство контроля сварки отобрало для команды 20 лучших сварщиков из двух тысяч кандидатов. Семеро из них представляли Москву – все они сотрудники МОСГАЗа.

Московские специалисты принесли сборной семь из девяти медалей. Золото в разных номинациях получили Светлана Торопыгина, Александр Захватов, Константин Константинов и Сергей Сорокин, который завоевал сразу две награды. Серебряными призерами стали Дмитрий Панчу и Александр Тихонов.

Собянин отметил, что это не первая победа московских сварщиков на "Кубке дуги". Ранее они привозили награды с соревнований в 2017, 2019 и 2023 годах.

По словам мэра, высокие результаты стали итогом многолетней работы и тренировок. На предприятии действует школа сварки, где специалисты повышают квалификацию и совершенствуют навыки на современной площадке с необходимым оборудованием.

В МОСГАЗе также соблюдают строгие требования к качеству – каждый сварной шов проходит несколько этапов проверки дефектоскопистами. Такой подход помогает обеспечивать надежность газовой инфраструктуры столицы и представлять предприятие на российских и международных конкурсах.

Ранее Собянин сообщил, что по итогам московского этапа чемпионата "Абилимпикс-2026" сформировали команду столицы для участия во всероссийских соревнованиях. В финале выступили 890 жителей города, включая шесть ветеранов СВО.

В национальном чемпионате, который пройдет в Москве с 31 октября по 3 ноября, город представят 154 человека. Среди победителей московского этапа – ветеран СВО Александр Линник, студент Эльдар Ялалов, повар Вячеслав Кондратьев, сварщик Дамир Арсланов и швея Алиса Зотова.