"Мосбилет" подготовил подборку идей для досуга во время школьных каникул

Фото: театр Моссовета

Во время школьных каникул московские семьи смогут сходить на театральные постановки, побывать на съемочных площадках, попробовать себя в песочной анимации и познакомиться с животными. Подборку вариантов для детей разных возрастов и их родителей подготовил сервис "Мосбилет".

Театр и путешествия по сказочным мирам

Любителям приключений предлагают отправиться в Московский театр кукол на спектакль "Удивительный волшебник из страны Оз". Вместе с героями зрители пройдут по дороге из желтого кирпича и узнают, как девочка освободила от злых чар две страны и почему жители Изумрудного города носят зеленые очки. В постановке предусмотрены фокусы, полеты на воздушном шаре и трюки.

В Государственном академическом театре имени Моссовета можно посмотреть музыкальный спектакль "Бременские музыканты". История рассказывает о Трубадуре, Принцессе и их друзьях – Осле, Псе, Коте и Петухе. Постановку создали на основе либретто Василия Ливанова и Юрия Энтина и музыки Геннадия Гладкова. На сцене герои играют на музыкальных инструментах, шутят, меняют образы и разыгрывают комические эпизоды.

Еще один вариант – музыкальный спектакль "Алые паруса" в Московском детском музыкально-драматическом театре "Поколение". Постановка по мотивам повести Александра Грина знакомит зрителей с историей о любви, доброте, справедливости и смелости. Режиссер Олег Ильин объединил литературный сюжет с музыкой, танцевальными номерами, визуальными эффектами и необычными декорациями.

Кино, творчество и игры на логику

В кинопарке "Москино" проводят автобусно-пешеходные экскурсии по съемочным площадкам. Посетители увидят декорации старинных крепостей, сказочных избушек, аэропорта, вокзала, европейских и восточных городов, а также ступеней Рейхстага. Маршрут зависит от расписания съемок.

31 октября и 1 ноября здесь также пройдут "Киновыходные". Гостей ждут выступления каскадеров, уличные представления, мастер-классы и постановочные съемки, в которых можно будет принять участие.

В библиотеке № 267 имени Н. К. Крупской дети смогут познакомиться с песочной анимацией. На занятиях они научатся создавать изображения на светящемся планшете, передавать с помощью песка движение и эмоции, а также придумывать собственные сюжеты.

Проверить логику и эрудицию можно будет в Музее Николая Островского. Во время каникул там организуют командное соревнование в полной темноте, состоящее из шести раундов. Присоединиться к игре могут дети от 12 лет в сопровождении взрослых.

Прогулки по паркам и знакомство с животными

Для учеников первых и вторых классов и их родителей в Первом оранжерейном корпусе музея-заповедника "Царицыно" подготовили программу "Заповедные прогулки". Участники будут исследовать природу парка, узнавать о растениях, птицах и животных, а затем посетят оранжерейный комплекс. Завершением встречи станет игра или мастер-класс.

Познакомиться с обитателями водного мира можно в "Москвариуме" на ВДНХ. В коллекции океанариума насчитывается около 12 тысяч животных, среди которых капибары, крокодилы, выдры, медузы, пираньи и гигантские арапаймы. По средам, пятницам и воскресеньям водолазы опускаются в главный аквариум, чтобы покормить песчаных акул. К ним присоединяется и крупный скат.

В Московском зоопарке посетители смогут увидеть более 15 тысяч зверей и птиц, включая редкие и исчезающие виды. Среди обитателей – панда Катюша и ее родители Диндин и Жуи, манул Тимофей, малайские медведи, пингвины, снежные барсы, китоглав и лучистые черепахи. Для посещения в прохладную погоду подойдут крытые павильоны.

Еще одна возможность пообщаться с животными есть в детском парке "Фили". В местном мини-зоопарке живут козы, кролики, морские свинки, хорек и маленький пони. Во время экскурсии детям и взрослым расскажут об особенностях поведения животных, их рационе и правилах ухода за ними. Для посещения необходимо приобрести билет.

Ранее "Мосбилет" открыл продажу билетов на спектакль "Обыкновенное чудо" в театре имени Н. В. Гоголя. Постановку Павла Пархоменко приурочили к 130-летию со дня рождения Евгения Шварца. Премьеру представили 10 октября, следующие показы запланированы на 24 октября, 6 и 22 ноября.