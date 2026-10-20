Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября, 09:27

Регионы

Памятник Солженицыну убрали из центра Владивостока

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Памятник писателю Александру Солженицыну, который стоял в центре Владивостока, демонтировали для последующего переноса на другое место. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию города.

Собеседник журналистов добавил, что памятник не является объектом культурного наследия, его устанавливал не муниципалитет, но затем его передали в собственность города.

Объект появился на Корабельной набережной в 2015 году в честь того, что писатель прибыл в город в 1994 году после возвращения из США. Однако это место критиковали краеведы и историки, поскольку Солженицын прилетел во Владивосток на самолете, а нахождение монумента на набережной среди военных кораблей, по их мнению, неуместно.

В 2023 году житель Тынды Амурской области подал иск с требованием признать установку скульптуры незаконной и демонтировать памятник, посчитав Солженицына спорной фигурой. Суд в удовлетворении иска отказал, а апелляционная инстанция это решение подтвердила.

Тем не менее в итоге мэрия решила перенести скульптуру в сквер Веры и Надежды. Работы по установке скульптуры на новом месте уже начались, их рассчитывают завершить до конца этой недели. Ранее в администрации также указывали, что перенос планируется завершить до 1 ноября.

До этого у вокзала Решоты-Северный в поселке Нижняя Пойма Красноярского края появилась скульптура "Тайга". Необычный объект в виде поезда с головой девушки вызвал неоднозначную реакцию в Сети и породил волну мемов. Автор скульптуры в беседе со СМИ рассказал, что положительно относится к ее популярности. По его словам, он сделал нечто, что неожиданно стало провокацией.

Читайте также


регионы

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика