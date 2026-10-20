Памятник Солженицыну убрали из центра Владивостока

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Памятник писателю Александру Солженицыну, который стоял в центре Владивостока, демонтировали для последующего переноса на другое место. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию города.

Собеседник журналистов добавил, что памятник не является объектом культурного наследия, его устанавливал не муниципалитет, но затем его передали в собственность города.

Объект появился на Корабельной набережной в 2015 году в честь того, что писатель прибыл в город в 1994 году после возвращения из США. Однако это место критиковали краеведы и историки, поскольку Солженицын прилетел во Владивосток на самолете, а нахождение монумента на набережной среди военных кораблей, по их мнению, неуместно.

В 2023 году житель Тынды Амурской области подал иск с требованием признать установку скульптуры незаконной и демонтировать памятник, посчитав Солженицына спорной фигурой. Суд в удовлетворении иска отказал, а апелляционная инстанция это решение подтвердила.

Тем не менее в итоге мэрия решила перенести скульптуру в сквер Веры и Надежды. Работы по установке скульптуры на новом месте уже начались, их рассчитывают завершить до конца этой недели. Ранее в администрации также указывали, что перенос планируется завершить до 1 ноября.

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