Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 октября, 08:51

Политика

Мишустин поучаствовал в заседании совета премьеров стран ШОС в узком составе

Фото: kremlin.ru

Председатель правительства России Михаил Мишустин принял участие в заседании Совета глав правительств стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое прошло в узком составе в правительственной резиденции "Кохи Сомон" в Таджикистане. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Работу делегаций государств – членов организации возглавляет премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода. К участникам после обсуждения принципиальных вопросов присоединятся главы правительств стран-наблюдателей и руководители партнерских международных организаций.

В планах глав правительств подвести итоги 25 лет существования ШОС, обсудить экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество, а также реализацию положений, утвержденных руководителями государств организации на саммите в Бишкеке в сентябре.

Перед заседанием премьеры сфотографировались вместе. Расулзода пожал Мишустину руку, и затем они сделали фото вдвоем.

Ранее сообщалось: объем торговли между странами ШОС в 2026 году может достичь 720 миллиардов долларов. За 25 лет товарооборот участников организации вырос почти в 20 раз. При этом ШОС стремится "всегда быть движущей силой развития и процветания". Углубление взаимовыгодного сотрудничества внутри организации отвечает общим интересам всех государств-членов.

Читайте также


властьполитика

Какие астрономические явления москвичи увидят в ноябре?

Сразу несколько метеорных потоков, а также суперлуние смогут увидеть жители столицы

Читать
закрыть

Что известно об издевательствах над детьми бизнесмена Сергея Иванцова?

В Сети появился ряд видеозаписей, где домашний персонал Иванцова издевается над его детьми

На одних кадрах няня заставила плачущего мальчика встать в планку на кулаках

Читать
закрыть

Почему возникает зависимость от пластических операций?

Порой людей на операции толкает и низкая самооценка

Иногда человек "подсаживается" не столько на красоту, сколько на возможность меняться

Читать
закрыть

Как устроить себе финансово выгодный отпуск в 2027 году?

Финансово выгоднее уходить отдыхать в марте, апреле, июле, августе, сентябре и декабре

Читать
закрыть

Москвичи занялись йогой во дворце в "Царицыно"

За 90 минут такой практики участники заплатили 8 тысяч рублей

Такой антураж может помочь добиться цели вести здоровый образ жизни и найти гармонию в себе

Читать
закрыть

Почему учителей увольняют за соцсети?

Воспитательницу из Оренбурга хотят уволить из-за откровенного контента

Сама воспитательница заявила о травле со стороны руководства

Читать
закрыть

Зачем президент США публично разгромил политику Зеленского?

Эксперты уверены: высказывания Трампа способствуют пониманию причин затягивания конфликта

Окружение Зеленского сейчас извлекает от продолжения боевых действий больше выгоды, чем когда-либо

Читать
закрыть

Когда теплая погода уйдет из Москвы?

"Золотая" осень закончится, когда все листья опадут с деревьев

В ночь на 20 октября при ясном небе по области подморозит от 0 до минус 3 градусов, в Москве – около 0

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика