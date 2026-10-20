Мишустин поучаствовал в заседании совета премьеров стран ШОС в узком составе

Фото: kremlin.ru

Председатель правительства России Михаил Мишустин принял участие в заседании Совета глав правительств стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое прошло в узком составе в правительственной резиденции "Кохи Сомон" в Таджикистане. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Работу делегаций государств – членов организации возглавляет премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода. К участникам после обсуждения принципиальных вопросов присоединятся главы правительств стран-наблюдателей и руководители партнерских международных организаций.

В планах глав правительств подвести итоги 25 лет существования ШОС, обсудить экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество, а также реализацию положений, утвержденных руководителями государств организации на саммите в Бишкеке в сентябре.

Перед заседанием премьеры сфотографировались вместе. Расулзода пожал Мишустину руку, и затем они сделали фото вдвоем.

Ранее сообщалось: объем торговли между странами ШОС в 2026 году может достичь 720 миллиардов долларов. За 25 лет товарооборот участников организации вырос почти в 20 раз. При этом ШОС стремится "всегда быть движущей силой развития и процветания". Углубление взаимовыгодного сотрудничества внутри организации отвечает общим интересам всех государств-членов.

