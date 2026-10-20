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20 октября, 08:34

Политика

Силы ПВО сбили 136 украинских БПЛА над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь 20 октября перехватили и уничтожили 136 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами страны. Об этом пишет RT со ссылкой на министерство обороны России.

По данным ведомства, речь идет об аппаратах самолетного типа.

Ранее четверо мирных жителей пострадали в результате атак украинских войск по территории Белгородской области. В частности, в Шебекине в результате атаки БПЛА на парковку пострадали двое мужчин. Еще двое граждан пострадали на трассе Белгород – Шебекино.

Кроме того, в поселке Малиновка от атаки FPV-дрона был поврежден частный дом. А в селе Новостроевка-Первая в результате детонации беспилотника сгорели гараж и бытовой вагончик.

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