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20 октября, 07:55

Город

Проезд между Таймырской и Стартовой улицами благоустроили в СВАО

Фото: МАХ/"Городское хозяйство Москвы"

В Северо-Восточном административном округе (СВАО) Москвы обновили проезд от Таймырской улицы до Стартовой. Работы прошли в 5-м Таймырском проезде, где специалисты комплекса городского хозяйства заменили изношенное дорожное покрытие, на котором образовалась колейность. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На объекте было задействовано 18 человек и четыре единицы спецтехники: экскаватор-погрузчик, самосвал, мини-погрузчик и полноповоротный экскаватор. Работы велись в строго отведенное время без перекрытия движения, чтобы минимизировать неудобства для местных жителей и автомобилистов.

В ходе комплексного благоустройства полностью обновили почти четыре тысячи квадратных метров покрытия проезжей части. Для пешеходов обустроили полторы тысячи квадратных метров тротуаров.

Особое внимание уделили экологии и безопасности. На участке разбили более 4,3 тысячи квадратных метров газона. Вдоль прогулочных зон установили 19 малых архитектурных форм – новые скамейки и урны. Рядом с проезжей частью разместили дорожные знаки.

Ранее в районе Солнцево на западе Москвы завершилось благоустройство Волынской улицы. Специалисты обновили дорожное покрытие улицы. В ходе благоустройства воздушные линии убрали под землю в кабельную канализацию протяженностью более 1,7 километра.

Кроме того, в Кунцеве благоустроили улицу Маршала Сергеева. В ходе работ обновили дорожное покрытие, установили энергоэффективные светильники, перенесли коммуникации под землю и привели в порядок газоны. На участках с интенсивным пешеходным движением также разместили искусственные неровности для ограничения скорости автомобилей.

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