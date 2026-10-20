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20 октября, 07:33

Общество

Правила стажировки изменятся в России

Фото: depositphotos/karandaev

Официальное понятие "стажировка" появится в Трудовом кодексе РФ с 1 марта 2027 года. Стажеры получат отдельный статус, с ними начнут заключать срочный трудовой договор сроком до шести месяцев и предоставлять обязательное наставничество. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на члена комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгения Машарова.

Он отметил, что ранее официального понятия стажировки в ТК РФ не было. При этом статус граждан, находившихся в таком положении, оставался размыт: было неясно, является ли такой человек сотрудником организации или только учеником, подчеркнул Машаров.

Новая статья Трудового кодекса закрепляет статус стажера, ограничивает срок договора с ним и обязывает работодателя организовать наставничество.

"Таким образом, стажировка сотрудника в любом случае носит срочный характер. Если ни одна из сторон не потребует расторжения трудового договора в связи с истечением срока, то срочный трудовой договор со стажером не станет бессрочным", – подчеркнул собеседник агентства.

Член ОП РФ также уточнил, что договор в данном случае можно будет заключить не позднее одного года после получения соответствующего профессионального образования или прохождения профессионального обучения. При этом в названии должности, профессии или специальности должно быть указано, что работник является стажером. Например, в документе могут написать "продавец-стажер" или "консультант-стажер".

Машаров добавил, что на период стажировки в обязанности работодателя будет входить организация наставничества. Предполагается, что это поможет сотруднику освоить навыки работы. Если после окончания стажировки с бывшим стажером будет заключен новый трудовой договор, устанавливать ему испытательный срок будет нельзя.

Новые правила, как отметил эксперт, не распространяются на стажировки, связанные с требованиями охраны труда, а также на стажировки для допуска к отдельным видам профессиональной деятельности, порядок которых установлен специальными нормативными актами. Кроме того, положения статьи не будут применяться к государственным и муниципальным служащим.

Ранее Минтруд России утвердил новый механизм охраны труда подростков. Вместо ограничений по наименованию профессий вводится запрет на выполнение определенных видов работ.

Приказ зарегистрирован в Минюсте РФ и начнет действовать с 1 марта 2027 года. Документ содержит перечень из 69 видов работ.

В России установят трудовые гарантии для стажеров

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