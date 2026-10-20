RWB предупредила о мошеннической схеме с продажей книг

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Служба безопасности объединенной компании Wildberries и Russ (RWB) обнаружила схему, по которой мошенники обманывают покупателей бумажных книг в интернете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу RWB.

Аферисты предлагают приобрести издания по низкой цене, уверяя, что тиражи якобы списаны со складов издательств, ретейлеров, маркетплейсов и других сервисов. Покупателям присылают ссылки на вредоносные страницы, где запрашивают данные карты и другую личную информацию.

"После получения оплаты мошенники перестают выходить на связь", – отметили в пресс-службе.

Чтобы не стать жертвой обмана, в RWB советуют проверять сведения о специальных предложениях и акциях только в официальных источниках. Если данные уже были введены на мошенническом ресурсе, следует сразу заблокировать скомпрометированные учетные записи или изменить пароли.

Ранее сообщалось, что мошенники также используют День народного единства, чтобы выманивать у россиян личные данные и вовлекать их в новые схемы обмана. Например, злоумышленники обещают гражданам праздничную материальную помощь или дивиденды от продажи нефти и газа.