МТС опроверг сообщения о введении платного доступа к сети 5G

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Оператор мобильной связи МТС не вводил плату за доступ к сети 5G. Об этом сообщили в пресс-службе компании в ответ на информацию в ряде телеграм-каналов о том, что доступ к 5G якобы стал платным и опция стоит 199 рублей в месяц.

"МТС на текущий момент продолжает обеспечивать доступ клиентов к сети 5G на условиях, соответствующих запуску технологии в сентябре: все телефоны с поддержкой 5G могут пользоваться технологией без дополнительных условий", – сообщили в компании.

В МТС пояснили, что услуги "УЖЕ 5G" и "УЖЕ 5G+", упомянутые в соответствующих публикациях, помимо доступа к сети 5G, дают абонентам дополнительный пакет трафика к тарифу и приоритетный доступ к сети LTE.

Ранее аналитики сравнили максимальные скорости мобильного интернета в сетях 5G. В Москве технология 5G доступна у всех четырех операторов. Наибольшую скорость загрузки данных зафиксировали в сети МТС – 1,16 Гбит/с. У "Мегафона" этот показатель составил 577,1 Мбит/с, у "Билайна" – 489,5 Мбит/с, у Т2 – 292,4 Мбит/с.

