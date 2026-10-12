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12 октября, 15:37

Технологии

В России сравнили максимальные скорости мобильного интернета в сетях 5G

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Максимальные скорости мобильного интернета в сетях 5G сравнили в России. В Москве наиболее высокие показатели зафиксированы в сети МТС, сообщает пресс-служба компании со ссылкой на исследование аналитического агентства TelecomDaily.

Замеры прошли в пяти городах-миллионниках, где уже работают сети 5G: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Уфе, и проводились в сетях всех операторов "большой четверки", учитывая максимальные показатели как в 5G, так и в LTE.

В Москве технология 5G доступна у всех четырех операторов. Наибольшую скорость загрузки данных зафиксировали в сети МТС – 1,16 Гбит/с. У "Мегафона" этот показатель составил 577,1 Мбит/с, у "Билайна" – 489,5 Мбит/с, у Т2 – 292,4 Мбит/с.

Если учитывать суммарно сети 5G и LTE, то в среднем по всем операторам в столице максимальная скорость загрузки достигла 629,2 Мбит/с, выгрузки – 115,4 Мбит/с.

В России сеть 5G была запущена 11 сентября. "Большая четверка" операторов связи запустила 5G в 16 городах, доступ получили 10 миллионов абонентов. Вместе с тем прорабатывается запуск нового диапазона связи еще в 50 городах – это может произойти до конца текущего года, отметили в Минцифры.

По словам главы Минцифры Максута Шадаева, сети пятого поколения дают значительно большую скорость мобильным сервисам, что особенно важно для продвинутых городских пользователей.

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