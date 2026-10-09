Минцифры РФ будет контролировать обоснованность тарифов на услуги связи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Минцифры России намерено контролировать обоснованность стоимости услуг связи. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В министерстве считают, что цены на связь не должны расти быстрее тарифов ЖКХ. При этом в ведомстве подчеркнули, что данный показатель служит лишь ориентиром для оценки тарифной политики, а не автоматической привязкой к коммунальным платежам.

Операторы устанавливают стоимость услуг самостоятельно, однако любой рост тарифов должен быть обоснован инвестициями в развитие и модернизацию сетей с учетом уровня инфляции. При необходимости обоснованность изменения цен проверяет Федеральная антимонопольная служба России.

В ведомстве напомнили ключевые направления работы для сетевых провайдеров. Среди них – развертывание инфраструктуры 5G на отечественном оборудовании, наращивание зоны охвата и повышение производительности каналов связи с учетом повышения нагрузки.

Также необходимы переход на программное обеспечение российского производства, защита важных информационных систем от угроз и укрепление безопасности их объектов. Дополнительно операторам предписано развивать технологию LTE в небольших поселениях и вдоль автодорог.

В Минцифры признают, что выполнение этих задач требует значительных вложений. Операторы, в свою очередь, должны показать, на какие конкретные проекты будут направлены дополнительные средства.

Ранее в Госдуме не поддержали предложение ориентироваться на рост тарифов ЖКХ при определении стоимости услуг связи. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин подчеркнул, что сферы связи и жилищно-коммунального хозяйства отличаются по своим особенностям, проблемам и рентабельности, поэтому сравнивать их некорректно.