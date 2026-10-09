"Коммерсант": Минцифры РФ хочет ввести требование к минимальной скорости Сети в квартирах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Законопроект о реформе связи, включая требование к минимальной скорости Сети в квартирах, планируется внести в ГД до конца года. Об этом в беседе с "Коммерсантом" заявил замглавы Минцифры Дмитрий Угнивенко.

Речь идет о норме минимальной скорости не ниже 1 Гбит/с на домохозяйство в каждом многоквартирном доме в течение 10 лет. Также реформа предполагает внесудебное лишение лицензии за повторные нарушения законодательства о связи и десятилетний запрет на ее получение.

Кроме того, не менее половины выручки оператора должно приходиться на услуги связи. Стоимость лицензии вырастет и будет привязана к территории работы. Введут и требования к минимальному размеру отчислений в резерв универсального обслуживания. Реформа предполагает и пересмотр системы лицензирования операторов. Вместо почти 20 действующих лицензий появится несколько уровней. Индивидуальным предпринимателям доступ к услугам связи закроют.

Замминистра отметил, что нужно учесть специфику малых операторов, которые на своей территории работают в одиночку. На переоформление лицензии без платы компаниям дадут год. В "Вымпелкоме", "МегаФоне", МТС и "Ростелекоме" от комментариев воздержались.

Исполнительный директор Ассоциации компаний связи Ярослав Дубовиков назвал часть заявленных требований обоснованными, в частности норму о 50% выручки от услуг связи и требования по безопасности. Но с внесудебным отзывом лицензии он не согласен.

"Для начала надо привести в порядок текущие требования к операторам и убрать неэффективные механизмы лицензионной работы. Например, отзыв лицензии за несданный отчет парализует работу и оператора, и обслуживаемых им клиентов. Механизм отзыва лицензии должен быть максимально сложным", – указал он.

Представитель консалтинговой компании в сфере стратегического управления Сергей Кудряшов назвал главным плюсом предложений появление проверяемого обязательства по ширине канала на уровне отдельного дома. По его словам, десятилетний срок совпадает с инвестиционным циклом отрасли. Он добавил, что, по отраслевым оценкам, финансовым условиям сейчас соответствует лишь малая часть действующих провайдеров.

"Многое определит финальная редакция правил. Если послабления для малых региональных операторов сохранятся, абоненты роста цен не увидят. Если нет, связь в малых городах может подорожать", – указал он.

Ранее СМИ писали, что Минцифры России обсуждает с операторами связи возможность взимать плату за международный трафик в сетях 5G сверх лимита в 50 гигабайтов. Ранее в министерстве заявляли о возможном запуске такой системы в октябре. Однако операторы пока не располагают техническим решением для реализации этой идеи, поэтому сроки могут измениться.

