20 октября, 09:26Происшествия
В Улан-Удэ пьяный мужчина избил 67-летнюю сотрудницу гостиницы костылем
Фото: MAX/"Полиция Бурятии"
В Улан-Удэ пьяный 30-летний мужчина напал на 67-летнюю сотрудницу гостиницы и избил ее костылем, сообщили в МВД Бурятии.
По сведениям полиции, мужчина бесцельно бродил по улицам города и сильно замерз. Он стал стучаться в попадавшиеся двери и добрался до гостиницы, где на дежурстве была потерпевшая.
Как только администратор открыла дверь, мужчина начал нецензурно выражаться в ее адрес. После этого он набросился на женщину и стал бить ее кулаками по голове и телу.
В помещении нападавший схватил костыль одного из постояльцев и стал использовать его в качестве оружия. Работница отеля получила травмы.
Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Его ждет суд.
Ранее в Новосибирске несколько человек совершили нападение на 19-летнюю девушку в салоне общественного транспорта. Как установило следствие, это произошло вечером 7 октября. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Следователи уже выполнили первоначальные следственные действия, также назначены судебно-медицинские экспертизы.