В Улан-Удэ пьяный мужчина избил 67-летнюю сотрудницу гостиницы костылем

Фото: MAX/"Полиция Бурятии"

В Улан-Удэ пьяный 30-летний мужчина напал на 67-летнюю сотрудницу гостиницы и избил ее костылем, сообщили в МВД Бурятии.

По сведениям полиции, мужчина бесцельно бродил по улицам города и сильно замерз. Он стал стучаться в попадавшиеся двери и добрался до гостиницы, где на дежурстве была потерпевшая.

Как только администратор открыла дверь, мужчина начал нецензурно выражаться в ее адрес. После этого он набросился на женщину и стал бить ее кулаками по голове и телу.

В помещении нападавший схватил костыль одного из постояльцев и стал использовать его в качестве оружия. Работница отеля получила травмы.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Его ждет суд.

Ранее в Новосибирске несколько человек совершили нападение на 19-летнюю девушку в салоне общественного транспорта. Как установило следствие, это произошло вечером 7 октября. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Следователи уже выполнили первоначальные следственные действия, также назначены судебно-медицинские экспертизы.

