Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

00:55

Около 80 тысяч выпускников сдадут ЕГЭ в резервные сроки

образование общество

00:55

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Более 80 тысяч выпускников сдадут экзамены в резервные дни основного периода ЕГЭ-2019, передает РИА Новости.

Как уточнили в Рособрнадзоре, резервные дни стартуют 17 июня с экзаменов по географии и литературе. 18 июня – резервный срок для сдачи ЕГЭ по истории и физике, 20 июня – биологии, информатике и химии, 24 июня – базовой и профильной математике, 26 июня – по русскому языку, 27 июня – устной части ЕГЭ по иностранному языку, 28 июня – по обществознанию и письменной части ЕГЭ по иностранному языку.

Завершится основной период 1 июля, резервным днем для сдачи ЕГЭ по всем предметам.

В резервные сроки сдать экзамены могут выпускники прошлых лет, желающие улучшить свой результат, а также пропустившие экзамен в основной срок по болезни и выпускники, не набравшие минимальный балл для получения аттестата по одному из двух обязательных предметов.

Основной период ЕГЭ стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе, а 29 мая школьники писали базовую и профильную математику, 31 мая выпускники сдали ЕГЭ по химии и истории.

Самый массовый экзамен по русскому языку прошел 3 июня. Самый популярный экзамен по ЕГЭ по выбору – обществознание, он прошел 10 июня.

Ранее Рособрнадзор представил первые итоги ЕГЭ. По данным ведомства, экзамен по профильной математике школьники сдали даже лучше, чем раньше. По предварительным данным, средний тестовый балл участников ЕГЭ по математике профильного уровня вырос на шесть баллов.

Читайте также

образование общество

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика