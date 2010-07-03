Около 80 тысяч выпускников сдадут ЕГЭ в резервные сроки

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Более 80 тысяч выпускников сдадут экзамены в резервные дни основного периода ЕГЭ-2019, передает РИА Новости.

Как уточнили в Рособрнадзоре, резервные дни стартуют 17 июня с экзаменов по географии и литературе. 18 июня – резервный срок для сдачи ЕГЭ по истории и физике, 20 июня – биологии, информатике и химии, 24 июня – базовой и профильной математике, 26 июня – по русскому языку, 27 июня – устной части ЕГЭ по иностранному языку, 28 июня – по обществознанию и письменной части ЕГЭ по иностранному языку.

Завершится основной период 1 июля, резервным днем для сдачи ЕГЭ по всем предметам.

В резервные сроки сдать экзамены могут выпускники прошлых лет, желающие улучшить свой результат, а также пропустившие экзамен в основной срок по болезни и выпускники, не набравшие минимальный балл для получения аттестата по одному из двух обязательных предметов.

Основной период ЕГЭ стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе, а 29 мая школьники писали базовую и профильную математику, 31 мая выпускники сдали ЕГЭ по химии и истории.

Самый массовый экзамен по русскому языку прошел 3 июня. Самый популярный экзамен по ЕГЭ по выбору – обществознание, он прошел 10 июня.

Ранее Рособрнадзор представил первые итоги ЕГЭ. По данным ведомства, экзамен по профильной математике школьники сдали даже лучше, чем раньше. По предварительным данным, средний тестовый балл участников ЕГЭ по математике профильного уровня вырос на шесть баллов.

