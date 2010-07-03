Около 6% участников ЕГЭ по географии не преодолели минимальный порог баллов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Рособрнадзор сообщил, что около 6% участников ЕГЭ по географии не смогли преодолеть минимальный порог баллов. Всего экзамен по географии сдавали около 17 тысяч человек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.
Также отмечается, что по сравнению с прошлым годом увеличилось число участников ЕГЭ по литературе. В нынешнем году экзамен сдавали 44 тысячи человек.
"Около 4% участников показали результат ниже минимального, а около 60% – хороший результат в диапазоне 61–100 тестовых баллов", – говорится в сообщении.
ЕГЭ по литературе и географии сдавали 27 мая.
Ранее сообщалось, что после начала экзаменов Рособрнадзор выявил порядка десяти сайтов и 50 отдельных групп в соцсети "ВКонтакте", продающих ответы на билеты ЕГЭ и ОГЭ. Владельцы этих ресурсов – обычные мошенники, предупредили в Рособрнадзоре. По информации ведомства, с 2013 года не было ни единого случая "слива" правильных ответов.
Однако среди учеников 9-х и 11-х классов мошеннические сообщества становятся все популярней. Многие утверждают, что в группах якобы действительно можно купить ответы на билеты ЕГЭ и ОГЭ.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.