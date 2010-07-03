Около 6% участников ЕГЭ по географии не преодолели минимальный порог баллов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Рособрнадзор сообщил, что около 6% участников ЕГЭ по географии не смогли преодолеть минимальный порог баллов. Всего экзамен по географии сдавали около 17 тысяч человек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Рособрнадзора.

Также отмечается, что по сравнению с прошлым годом увеличилось число участников ЕГЭ по литературе. В нынешнем году экзамен сдавали 44 тысячи человек.

"Около 4% участников показали результат ниже минимального, а около 60% – хороший результат в диапазоне 61–100 тестовых баллов", – говорится в сообщении.

ЕГЭ по литературе и географии сдавали 27 мая.

Ранее сообщалось, что после начала экзаменов Рособрнадзор выявил порядка десяти сайтов и 50 отдельных групп в соцсети "ВКонтакте", продающих ответы на билеты ЕГЭ и ОГЭ. Владельцы этих ресурсов – обычные мошенники, предупредили в Рособрнадзоре. По информации ведомства, с 2013 года не было ни единого случая "слива" правильных ответов.

Однако среди учеников 9-х и 11-х классов мошеннические сообщества становятся все популярней. Многие утверждают, что в группах якобы действительно можно купить ответы на билеты ЕГЭ и ОГЭ.