Ответы на ЕГЭ и ОГЭ нельзя купить в интернете – Рособрнадзор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
После начала экзаменов Рособрнадзор выявил порядка десяти сайтов и 50 отдельных групп в соцсети "ВКонтакте", продающих ответы на билеты ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщает газета Metro.
Владельцы этих ресурсов – обычные мошенники, предупредили в Рособрнадзоре. По информации ведомства, с 2013 года не было ни единого случая "слива" правильных ответов.
Однако среди учеников 9-х и 11-х классов мошеннические сообщества становятся все популярней. Многие утверждают, что в группах якобы действительно можно купить ответы на билеты ЕГЭ и ОГЭ.
"Мне одноклассники прислали ссылку, по которой можно зайти в Telegram-канал и найти там ответы на ОГЭ и ЕГЭ", – рассказала изданию ученица 9-го класса одной из московских школ. По ее словам, если заплатить, можно получить ответы на билеты ОГЭ на день раньше экзамена. "У нас так один двоечник уже два предмета сдал. Результатов ОГЭ по ним пока нет, но мы с одноклассниками проверяли его ответы после экзамена – все сошлось", – отметила школьница.
Между тем специалисты Рособрнадзора напомнили, что вопросы к билетам ОГЭ и так находятся в общем доступе, поэтому каждый школьник может найти их самостоятельно.
По данным ведомства, каждый год в Сети появляются сотни подобных сообществ. Их выявлением занимается специальная группа Рособрнадзора. После проверки выясняется, что публикуемые мошенниками сведения либо не имеют ничего общего с реальными контрольно-измерительными материалами (КИМ), либо являются ответами на задания демоверсий или вариантов из открытого доступа.
Ранее Рособрнадзор опроверг информацию о получении наблюдателями на ЕГЭ денежных вознаграждений. Специалисты ведомства уточнили, что их деятельность осуществляется на безвозмездной основе.
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