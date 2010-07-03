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17:53

Рособрнадзор опроверг информацию о получении наблюдателями премий на ЕГЭ

образование

17:53

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Рособрнадзор опроверг информацию о получении общественными наблюдателями на ЕГЭ денежных вознаграждений. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.

"Порядок аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, утвержденный министерством науки и высшего образования РФ в 2013 году, предусматривает, что их деятельность осуществляется на безвозмездной основе", – рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что ранее распространенная информация о денежных вознаграждениях общественным наблюдателям не несет никакой правдивой информации.

Принятие мер в отношении нарушителей также не относится к компетенции наблюдателей. При выявлении нарушения на экзамене наблюдатель об этом сообщает члену государственной комиссии, который находится на экзаменационном пункте.

При этом в пресс-службе отметили, что некоторые вузы включают общественное наблюдение в свои программы практики. Однако, чтобы стать общественным наблюдателем на ЕГЭ, необходимо пройти обучение и аккредитацию.

Основной период ЕГЭ стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе. 29 мая школьники писали базовую и профильную математику. 31 мая прошли экзамены по химии и истории. Основная волна продлится до 1 июля.

По данным Рособрнадзора, в 2019 году сдавать экзамены будут 750 тысяч человек.

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