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19 октября, 08:40

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Эксперт Шестерякова: работа 4 ноября может быть оплачена вдвойне

Россиянам напомнили, как может быть оплачена работа 4 ноября

Фото: depositphotos/Fascinadora​

Работа в День народного единства 4 ноября 2026 года может быть оплачена не менее чем в двойном размере либо заменена другим днем отдыха по желанию сотрудника, рассказала ТАСС профессор кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Ирина Шестерякова.

В 2026 году праздник выпадает на среду и разделяет рабочую неделю. Предшествующий день, 3 ноября, будет сокращенным рабочим днем.

Эксперт отметила, что работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. При этом сотрудник вместо двойной оплаты может попросить другой день отдыха.

Если отгул не выбран, работникам на окладе доплачивают: за работу в пределах месячной нормы – не менее одинарной дневной или часовой ставки либо части оклада за день или час сверх оклада. За работу сверх нормы – не менее двойной ставки либо части оклада за день или час.

Сдельная оплата в праздник не может быть ниже двойных сдельных расценок. Работникам по дневной или часовой тарифной ставке положена оплата не менее чем по двойной ставке. Точный размер выплаты могут определить коллективный договор, локальный нормативный акт или трудовой договор.

Если сотрудник берет отгул, работа в праздничный день оплачивается в одинарном размере, а дополнительный день отдыха не оплачивается. Этот день можно взять в течение года после работы в праздник или присоединить к ежегодному оплачиваемому отпуску.

Ранее сообщалось, что в России непрерывный больничный можно оформить не более чем на 10 месяцев. При лечении туберкулеза срок составляет до одного года. Лечащий врач изначально вправе сам оформить листок нетрудоспособности на срок до 15 календарных дней. Если нужно дальнейшее освобождение от работы, больничный продлевают исключительно по решению врачебной комиссии.

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