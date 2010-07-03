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15:19

Экс-глава Рособрнадзора поддержал идею об интернете на ЕГЭ

образование технологии

15:19

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Экс-глава Рособрнадзора Виктор Болотов поддержал идею об интернете на ЕГЭ, сообщает ИА "НСН".

"Саму идею поддерживаю. Это старый вопрос борьбы со списыванием, борьбы со шпаргалками", – подчеркнул Болотов.

Он отметил, что экспертам ФИПИ предстоит проделать огромную работу по внедрению данного нововведения в ЕГЭ. По его словам, вопрос должен быть поставлен таким образом, чтобы в Сети не оказалось на него ответа.

Ранее сообщалось, что на ЕГЭ и ГИА по гуманитарным предметам хотят разрешить искать информацию в интернете.

При этом для проверки знаний по биологии, географии, химии и физике могут ввести видеозадания. На разработку нововведений может уйти около пяти лет.

Основной период сдачи ЕГЭ 2019 года стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе. Самый массовый экзамен по русскому языку состоялся 3 июня. Последними сдавали биологию и информатику 13 июня, остаются еще резервные сроки.

Закончится основная волна 1 июля экзаменами. В ЕГЭ участвуют почти 750 тысяч человек, из них 662 тысячи – выпускники этого года.

На ЕГЭ и ГИА по гуманитарным предметам могут разрешить пользоваться интернетом

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образование технологии

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