Экс-глава Рособрнадзора поддержал идею об интернете на ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Экс-глава Рособрнадзора Виктор Болотов поддержал идею об интернете на ЕГЭ, сообщает ИА "НСН".
"Саму идею поддерживаю. Это старый вопрос борьбы со списыванием, борьбы со шпаргалками", – подчеркнул Болотов.
Он отметил, что экспертам ФИПИ предстоит проделать огромную работу по внедрению данного нововведения в ЕГЭ. По его словам, вопрос должен быть поставлен таким образом, чтобы в Сети не оказалось на него ответа.
Ранее сообщалось, что на ЕГЭ и ГИА по гуманитарным предметам хотят разрешить искать информацию в интернете.
При этом для проверки знаний по биологии, географии, химии и физике могут ввести видеозадания. На разработку нововведений может уйти около пяти лет.
Основной период сдачи ЕГЭ 2019 года стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе. Самый массовый экзамен по русскому языку состоялся 3 июня. Последними сдавали биологию и информатику 13 июня, остаются еще резервные сроки.
Закончится основная волна 1 июля экзаменами. В ЕГЭ участвуют почти 750 тысяч человек, из них 662 тысячи – выпускники этого года.
На ЕГЭ и ГИА по гуманитарным предметам могут разрешить пользоваться интернетом
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