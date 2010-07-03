Школьница из Екатеринбурга набрала 400 баллов на ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Выпускница из Екатеринбурга Анастасия Пределина набрала 400 баллов на едином государственном экзамене. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информационной политики Свердловской области.

Анастасия сдавала русский язык, математику профильного уровня, физику и информатику. Девушка отметила, что при подготовке к экзаменам всегда тренировалась на самых сложных заданиях.

В этом году еще один школьник набрал максимальное количество баллов по нескольким предметам, это Даниил Дрябин из Тульской области.

Московская школьница Анастасия Андрюнина единственная в России набрала 100 баллов на ЕГЭ по китайскому языку. Девушка собирается поступать в РУДН.

В 2018 году москвич Руслан Салимгареев получил 400 баллов на экзаменах. Руслан поступал в МГУ и на дополнительном вступительном экзамене снова получил 100 баллов. Он стал студентом факультета биоинженерии и биоинформатики.

