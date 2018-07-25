Набравший 400 баллов по ЕГЭ успешно сдал допэкзамен в МГУ

25 июля, 06:32
Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
На вступительном экзамене в МГУ московский школьник Руслан Салимгареев, набравший 400 баллов на ЕГЭ, получил ещё 100 баллов, передает РИА Новости.
"Сегодня на сайте приемной комиссии факультета биоинженерии и биоинформатики появились результаты внутреннего экзамена по математике. Мой результат – 100 баллов", – сказал Салимгареев.
Ранее вундеркинд признавался журналистам, что намерен поступать в МГУ и МФТИ.
По результатам экзамена Руслан снова оказался единственным, кому удалось получить максимальное количество баллов. Для поступления на факультет нужно было набрать 448 баллов, у Салимгареева – максимально возможные 500.
На вопросы журналистов о своих ощущениях и о дальнейших планах чемпион ЕГЭ ответил, что испытывает "чувство еще одного пройденного этапа" и теперь может отдохнуть в августе.
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