Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

19 июня, 19:19

Главная / Истории /

Зачем нужно вводить сдачу ЕГЭ на компьютере

Искусственный разум вместо гелевой ручки. Зачем нужна компьютеризация ЕГЭ
образование общество

Правительство России предложило реформировать систему сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Возможно, в скором времени выпускникам придется оставить в прошлом бумажные бланки и черные ручки: все экзамены будут проводиться на компьютере. При этом для каждого ученика будет генерироваться свой вариант заданий. Разбираемся, зачем нужны изменения в системе сдачи государственных экзаменов.

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Суть реформы

Правительство России подготовило доклад о политике в сфере образования для Федерального собрания. Согласно документу, Россию могут ждать серьезные изменения в системе сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Экзамены планируется перевести в компьютерную форму, благодаря чему варианты заданий могут стать индивидуальными.

Предполагается, что новшества помогут решить проблему списывания, а также уменьшат количество критиков единой аттестации. Как скоро возможен переход на генерацию индивидуальных экзаменационных материалов, пока не известно.

При этом в пресс-службе Рособрнадзора пояснили, что после реформы компьютер сам сгенерирует из имеющихся в базе заданий персональные вопросы для каждого ученика.

Переход на формирование индивидуальных вариантов... возможен в перспективе, но потребует дополнительной отработки технологии, создания защищенных каналов связи и расширения банка заданий ЕГЭ.
пресс-служба Рособрнадзора

В ведомстве добавили, что сама по себе технология генерирования "будет абсолютно защищена от возможности утечек до экзаменов, так как варианты для каждого участника будут формироваться непосредственно перед началом экзамена".

Пока ЕГЭ и ОГЭ сдаются письменно: школьники выполняют все задания на бумажных бланках черными гелевыми или капиллярными ручками (при использовании иных чернил работы могут быть некорректно отсканированы). Затем все работы сканируют, тестовую часть экзамена проверяет компьютер, а остальное – эксперты.

Вынужденная мера?

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию образования и науки Людмила Дудова в беседе с Москвой 24 рассказала, что ученики уже сдают на компьютерах ЕГЭ по информатике. При этом эксперт засомневалась, что нововведение решит проблему списывания или недобросовестной сдачи экзамена. Она считает, что если школьнику удастся пронести на ЕГЭ специальную аппаратуру, то ему будет все равно, на бумаге выполнять задания или на компьютере.

Но мы гарантированно решим одну важную проблему, связанную со сканированием листов. Как показал ЕГЭ по математике в этом году, техника плохо сканирует работы. В результате получаются нулевые оценки, ребята идут на апелляцию. Если это будет забито в компьютере, то техническая проблема будет решена.
Людмила Дудова
первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию образования и науки

Она напомнила о конфликте в Астраханской области, где ученики одиннадцатых классов получили нулевые оценки за ЕГЭ по профильной математике из-за неправильных ручек. Компьютер не смог отсканировать их работы. В ситуацию вмешалось Минобразования области. В итоге работы ребят рассмотрела конфликтная комиссия, после которой все школьники получили положительные оценки.

Дудова также призвала власти подумать, какова будет финансовая сторона у нововведения. Она убеждена, что внедрение реформы повлечет за собой огромные траты. Кроме того, потребует "дополнительного обучения школьников, так как не все из них уверенные пользователи компьютеров".

С ней солидарен и заслуженный учитель РФ, директор московского Центра образования №109 Евгений Ямбург. С Москвой 24 он поделился мнением, что "компьютеризация – замечательная вещь, но трудно представить, какие средства для этого потребуются". По его словам, Россия – огромная страна, где-то есть скоростной интернет, а где-то – нет. И он не понимает, как будут сдавать экзамены на компьютерах в сельской местности.

"Словно на спецоперации"

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Один из критиков системы ЕГЭ, руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения "Образование для всех" Сергей Комков считает, что компьютеризация экзамена мало что изменит. Эксперт рассказал Москве 24, что изначально эта итоговая аттестация вводилась, чтобы "бороться с коррупцией в системе образования, чтобы дать всем равные возможности для поступления в вузы, а также объективно оценивать знания".

По мнению Комкова, коррупция по-прежнему осталась, так как бывают случаи, когда выпускники поступают в вузы с результатами ЕГЭ, которые существенно завышают реальный уровень их знаний.

Кроме того, ЕГЭ неоднократно дорабатывали, преобразовывали уже после введения. Причем на изменения были потрачены крупные суммы. Помимо этого, много средств было потрачено на закупку видеокамер, рамок и отслеживающего оборудования. А детей перед экзаменом обыскивают, словно проходит спецоперация.
Сергей Комков
руководитель Всероссийского фонда образования

Эксперт также посетовал, что занятия в старших классах все чаще сводятся к натаскиванию на ЕГЭ. Комков уверен, что вместо этого можно было бы "делать интересные уроки, развивать у учеников умственные способности, экзаменовать устно, чтобы научить школьников говорить и формулировать мысли".

По мнению Комкова, "если мы хотим в итоге получить творческую личность, способную создавать интеллектуальный продукт, тогда выпускные экзамены должны быть построены по классическому принципу: с творческими, олимпиадными заданиями и конкурсами".

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать