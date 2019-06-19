Зачем нужно вводить сдачу ЕГЭ на компьютере

Правительство России предложило реформировать систему сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Возможно, в скором времени выпускникам придется оставить в прошлом бумажные бланки и черные ручки: все экзамены будут проводиться на компьютере. При этом для каждого ученика будет генерироваться свой вариант заданий. Разбираемся, зачем нужны изменения в системе сдачи государственных экзаменов.

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Суть реформы

Правительство России подготовило доклад о политике в сфере образования для Федерального собрания. Согласно документу, Россию могут ждать серьезные изменения в системе сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Экзамены планируется перевести в компьютерную форму, благодаря чему варианты заданий могут стать индивидуальными.

Предполагается, что новшества помогут решить проблему списывания, а также уменьшат количество критиков единой аттестации. Как скоро возможен переход на генерацию индивидуальных экзаменационных материалов, пока не известно.

При этом в пресс-службе Рособрнадзора пояснили, что после реформы компьютер сам сгенерирует из имеющихся в базе заданий персональные вопросы для каждого ученика.





пресс-служба Рособрнадзора Переход на формирование индивидуальных вариантов... возможен в перспективе, но потребует дополнительной отработки технологии, создания защищенных каналов связи и расширения банка заданий ЕГЭ.

В ведомстве добавили, что сама по себе технология генерирования "будет абсолютно защищена от возможности утечек до экзаменов, так как варианты для каждого участника будут формироваться непосредственно перед началом экзамена".

Пока ЕГЭ и ОГЭ сдаются письменно: школьники выполняют все задания на бумажных бланках черными гелевыми или капиллярными ручками (при использовании иных чернил работы могут быть некорректно отсканированы). Затем все работы сканируют, тестовую часть экзамена проверяет компьютер, а остальное – эксперты.

Вынужденная мера?

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию образования и науки Людмила Дудова в беседе с Москвой 24 рассказала, что ученики уже сдают на компьютерах ЕГЭ по информатике. При этом эксперт засомневалась, что нововведение решит проблему списывания или недобросовестной сдачи экзамена. Она считает, что если школьнику удастся пронести на ЕГЭ специальную аппаратуру, то ему будет все равно, на бумаге выполнять задания или на компьютере.





Людмила Дудова первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию образования и науки Но мы гарантированно решим одну важную проблему, связанную со сканированием листов. Как показал ЕГЭ по математике в этом году, техника плохо сканирует работы. В результате получаются нулевые оценки, ребята идут на апелляцию. Если это будет забито в компьютере, то техническая проблема будет решена.

Она напомнила о конфликте в Астраханской области, где ученики одиннадцатых классов получили нулевые оценки за ЕГЭ по профильной математике из-за неправильных ручек. Компьютер не смог отсканировать их работы. В ситуацию вмешалось Минобразования области. В итоге работы ребят рассмотрела конфликтная комиссия, после которой все школьники получили положительные оценки.

Дудова также призвала власти подумать, какова будет финансовая сторона у нововведения. Она убеждена, что внедрение реформы повлечет за собой огромные траты. Кроме того, потребует "дополнительного обучения школьников, так как не все из них уверенные пользователи компьютеров".

С ней солидарен и заслуженный учитель РФ, директор московского Центра образования №109 Евгений Ямбург. С Москвой 24 он поделился мнением, что "компьютеризация – замечательная вещь, но трудно представить, какие средства для этого потребуются". По его словам, Россия – огромная страна, где-то есть скоростной интернет, а где-то – нет. И он не понимает, как будут сдавать экзамены на компьютерах в сельской местности.

"Словно на спецоперации"

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Один из критиков системы ЕГЭ, руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения "Образование для всех" Сергей Комков считает, что компьютеризация экзамена мало что изменит. Эксперт рассказал Москве 24, что изначально эта итоговая аттестация вводилась, чтобы "бороться с коррупцией в системе образования, чтобы дать всем равные возможности для поступления в вузы, а также объективно оценивать знания".

По мнению Комкова, коррупция по-прежнему осталась, так как бывают случаи, когда выпускники поступают в вузы с результатами ЕГЭ, которые существенно завышают реальный уровень их знаний.





Сергей Комков руководитель Всероссийского фонда образования Кроме того, ЕГЭ неоднократно дорабатывали, преобразовывали уже после введения. Причем на изменения были потрачены крупные суммы. Помимо этого, много средств было потрачено на закупку видеокамер, рамок и отслеживающего оборудования. А детей перед экзаменом обыскивают, словно проходит спецоперация.

Эксперт также посетовал, что занятия в старших классах все чаще сводятся к натаскиванию на ЕГЭ. Комков уверен, что вместо этого можно было бы "делать интересные уроки, развивать у учеников умственные способности, экзаменовать устно, чтобы научить школьников говорить и формулировать мысли".

По мнению Комкова, "если мы хотим в итоге получить творческую личность, способную создавать интеллектуальный продукт, тогда выпускные экзамены должны быть построены по классическому принципу: с творческими, олимпиадными заданиями и конкурсами".