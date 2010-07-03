ЕГЭ астраханских школьников проверит комиссия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Астраханской области результаты ЕГЭ по профильной математике одиннадцатиклассников проверит конфликтная комиссия. Выпускники получили нулевые баллы из-за неправильного оформления.

"История с учениками, получившими нулевые баллы на ЕГЭ по математике, завершилась. Принято окончательное решение: работы школьников будут рассмотрены конфликтной комиссией в полном объеме", – говорится в сообщении Минобразования Астраханской области в Facebook.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Рособрнадзора, выпускники узнают свои результаты экзамена в среду.

"Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверяются, в среду выпускники узнают свои результаты", – говорится в сообщении Рособрнадзора.

Как стало известно ранее, трое одиннадцатиклассников получили на ЕГЭ по профильной математике нулевые баллы, потому что заполнили бланки не теми чернилами.

Основной период ЕГЭ стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе, а 29 мая школьники писали базовую и профильную математику, 31 мая выпускники сдали ЕГЭ по химии и истории.

Самый массовый экзамен по русскому языку прошел 3 июня. Самый популярный экзамен по ЕГЭ по выбору – обществознание, он прошел 10 июня.

Ранее Рособрнадзор представил первые итоги ЕГЭ. По данным ведомства, экзамен по профильной математике школьники сдали даже лучше, чем раньше. По предварительным данным, средний тестовый балл участников ЕГЭ по математике профильного уровня вырос на шесть баллов.

