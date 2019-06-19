Задания ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Задания единого госэкзамена (ЕГЭ) и основного госэкзамена (ОГЭ) должны стать индивидуальными благодаря их переводу в компьютерную форму, сообщает газета "Известия" со ссылкой на доклад правительства для Федерального Собрания.

В какие сроки возможен переход на индивидуальные экзаменационные материалы, пока не известно. Издание отмечает, что, по мнению представителей министерства просвещения, новация позволит решить проблему списывания и "сливов", а также уменьшит количество критиков единого госэкзамена.

Сходные технологии на основе искусственного интеллекта можно использовать и при проведении школьных олимпиад, считают специалисты.

Основной период ЕГЭ в 2019 году стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе, а 29 мая школьники писали базовую и профильную математику, 31 мая выпускники сдали ЕГЭ по химии и истории.

Самый массовый экзамен по русскому языку прошел 3 июня. Самый популярный экзамен по ЕГЭ по выбору – обществознание, он прошел 10 июня.

Ранее Рособрнадзор представил первые итоги ЕГЭ. По данным ведомства, экзамен по профильной математике школьники сдали даже лучше, чем раньше. По предварительным данным, средний тестовый балл участников ЕГЭ по математике профильного уровня вырос на шесть баллов.

