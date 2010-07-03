На ЕГЭ могут разрешить пользоваться интернетом

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На ЕГЭ и ОГЭ по гуманитарным предметам могут разрешить пользоваться интернетом. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Федеральный институт педагогических измерений.

"Для гуманитарных предметов появится возможность использования различных мультимедийных источников. Например, работа с геоинформационными системами в географии", – рассказала директор ФИПИ Оксана Решетникова.

Отмечается, что для проверки знаний по предметам естественно-научного цикла в контрольных измерительных материалов (КИМ) предполагается ввести задания с видеофрагментами. Это позволит создавать задания, где нужно будет распознать физические, химические или биологические процессы в реальной жизни.

По мнению экспертов, технологии позволят оценить критическое мышление школьников. Решетникова добавила, что на комплекс по внедрению новых технологий на ЕГЭ уйдет около пяти лет.

Ранее сообщалось, что в 2019 году школьники чаще всего выбирали для сдачи ЕГЭ обществознание, физику и биологию.

Первый предмет сдавали 315,2 тысячи человек, второй – 139,5 тысячи человек, третий – 154 тысячи человек. Историю выбрали 103,3 тысячи человек, информатику – 97,1 тысячи человек, а химию – 89 тысяч.

Самые высокие средние баллы получены за профильную математику, историю и английский язык.

Основной период сдачи ЕГЭ 2019 года стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе. Самый массовый экзамен по русскому языку состоялся 3 июня. Последними сдавали биологию и информатику 13 июня, остаются еще резервные сроки.

На ЕГЭ и ГИА по гуманитарным предметам хотят разрешить искать информацию в интернете

Закончится основная волна 1 июля экзаменами. В ЕГЭ участвуют почти 750 тысяч человек, из них 662 тысячи – выпускники этого года.

