В Москве завершился основной период сдачи ЕГЭ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве завершился основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Последние экзамены прошли 1 июля, сообщает портал мэра и правительства столицы.



По данным портала, на сдачу ЕГЭ в основной период зарегистрировались около 90 тысяч горожан. Около 61 тысячи из них – выпускники школ. Для проведения экзаменов в Москве организовали более 330 пунктов.

Отмечается, что для получения аттестата о среднем общем образовании, выпускники должны были успешно сдать ЕГЭ по русскому языку и математике. Экзамены по другим предметам сдавали по желанию. Можно было выбрать ЕГЭ по литературе, физике, химии, биологии, а также по географии, истории, обществознанию, иностранным языкам, информатике и информационно-коммуникационным технологиям. В этом году наиболее востребованными среди дополнительных дисциплин оказались обществознание, английский язык и информатика.

Нововведением стала возможность сдать ЕГЭ по китайскому языку, который впервые пополнил список доступных для выбора иностранных языков наряду с английским, французским, немецким и испанским.

Посмотреть результаты ЕГЭ и ГИА, а также подать апелляцию о несогласии с полученными баллами можно на портале mos.ru. В дни подачи апелляций электронная форма доступна в круглосуточном режиме.

Ранее экс-глава Рособрнадзора Виктор Болотов поддержал идею об интернете на ЕГЭ. По его словам, вопрос должен быть поставлен таким образом, чтобы в Сети не оказалось ответов. Так бывший глава ведомства отреагировал на предложение разрешить искать информацию в интернете на ЕГЭ и ГИА по гуманитарным предметам. Также сообщалось, что для проверки знаний по биологии, географии, химии и физике могут ввести видеозадания. По оценкам экспертов, на разработку нововведений может уйти около пяти лет.

Основной период сдачи ЕГЭ в 2019 году стартовал 27 мая с экзаменов по географии и литературе. Самый массовый экзамен по русскому языку состоялся 3 июня. В ЕГЭ приняли участие в общей сложности почти 750 тысяч человек, включая 662 тысячи выпускников этого года.