Госдуме предложили добавлять не менее 11 баллов к ЕГЭ медалистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
На рассмотрение Государственной думы внесли законопроект, в котором предлагается дополнительно присваивать не менее 11 баллов к результатам Единого государственного экзамена школьникам-медалистам. Об этом пишет Агентство "Москва".
Авторами инициативы являются депутаты от "Справедливой России" Николай Рыжак и Игорь Ананских. Они отмечают, что в настоящее время каждый вуз самостоятельно определяет количество дополнительных баллов для абитуриента при наличии у него медали. При этом более 10 баллов никто не засчитывает.
Депутаты предлагают установить минимальный порог в 11 баллов, оставив образовательным учреждениям право самим регулировать более высокие бонусы.
Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову предложение сделать высшее образование полностью бесплатным в регионах России, граничащих с иностранными государствами, и увеличить квоту в вузах этих субъектов для русскоговорящих иностранцев. По словам Чернышова, выпускники хотят получить не только качественное высшее образование, но и перспективу дальнейшего трудоустройства, поэтому зачастую выбирают город с "сильным вузом". Но если повысить привлекательность обучения в вузах приграничных регионов, выпускники местных вузов, скорее всего, там же и останутся работать.
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