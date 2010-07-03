В Госдуме предложили сделать бесплатными вузы в приграничных регионах

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В Госдуме предложили сделать высшее образование полностью бесплатным в регионах РФ, граничащих с иностранными государствами, сообщает РИА Новости. Также депутаты хотят увеличить квоту в вузах этих субъектов для русскоговорящих иностранцев.

Такое предложение министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову направил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов. По его словам, выпускники хотят получить не только качественное высшее образование, но и перспективу дальнейшего трудоустройства после учебы. В связи с этим они выбирают город с "сильным вузом".

Если же повысить привлекательность обучения в вузах приграничных регионов, сделав его бесплатным, считает он, выпускники местных вузов, скорее всего, там же и останутся работать. Это поможет бороться с постоянным оттоком большей части молодежи из отдаленных регионов, подчеркнул Чернышов.

Также депутат считает необходимым увеличивать влияние на наших соотечественников за рубежом и тех русскоговорящих иностранцев, которые в дальнейшем будут иметь возможность занимать высокие посты в тех странах, где они проживают сейчас. Поэтому он и предлагает расширить для этой категории обучающихся квоту на образование.

По мнению Чернышова, основная часть отучившейся молодежи вернется к себе домой, впитав в себя уважение к политическим идеям и культурным ценностям России, о которых они будут рассказывать у себя на родине, поднимая имидж нашей страны и формируя положительное общественное мнение.

В Рособрнадзоре рассказали, что при заключении договора на платное обучение в университете или институте важно обращать внимание на все условия, которые обозначены в документе. Правильное отношение поможет в дальнейшем не переплачивать за получаемое образование.

При этом в ведомстве отметили, что за вузом остается право на индексацию и небольшой пересчет стоимости. Это обычно связано с уровнем инфляции и ростом зарплат преподавательского состава.